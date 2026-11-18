Осенью и зимой мокрая обувь может стать настоящей проблемой, особенно когда дома нет электричества и отопления. Из-за низкой температуры и повышенной влажности ботинки и кроссовки сохнут значительно дольше, а неправильная сушка может привести к появлению неприятного запаха, деформации и даже повреждению материала.

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Однако существуют простые способы ускорить высыхание обуви без электрических сушилок и батарей. OBOZ.UA рассказывает, как избавиться от лишней влаги с помощью подручных средств и не испортить любимую пару.

Бумага поможет впитать лишнюю влагу

Один из самых простых и доступных способов высушить мокрую обувь – использовать обычную бумагу. Лучше всего подойдут бумажные полотенца, салфетки или чистая бумага без типографской краски.

Сомните бумагу в небольшие шарики и плотно, но без чрезмерного давления, заполните ею внутреннюю часть обуви. Она будет постепенно впитывать влагу, благодаря чему ботинки высохнут быстрее.

Если обувь очень мокрая, первую порцию бумаги стоит заменить уже через 30–60 минут. В дальнейшем делайте это по мере увлажнения. Не стоит использовать цветные газеты для светлой обуви, поскольку типографская краска может оставить пятна на подкладке.

Воспользуйтесь сухими полотенцами

Если под рукой нет достаточного количества бумаги, помогут обычные хлопчатобумажные полотенца или чистые куски ткани. Сначала промокните внешнюю поверхность обуви, чтобы убрать капли воды. Затем положите внутрь сухую ткань, которая будет впитывать остаточную влагу.

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Этот метод особенно эффективен для тканевых кроссовок и спортивной обуви. Однако важно регулярно заменять влажные полотенца сухими, иначе процесс сушки замедлится.

Выньте стельки и развяжите шнурки

Распространенная ошибка – оставлять мокрую обувь сушиться в том же состоянии, в котором ее сняли. На самом деле стельки часто накапливают значительное количество влаги и препятствуют ее испарению. Поэтому их лучше вынуть и высушить отдельно.

Также стоит максимально развязать шнурки, открыть язычок ботинок и обеспечить доступ воздуха внутрь. Чем лучше циркуляция воздуха, тем быстрее будет испаряться вода.

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Используйте силикагель

Небольшие пакетики с силикагелем, которые часто можно найти в коробках с новой обувью или сумками, тоже могут пригодиться. Этот материал поглощает влагу из окружающей среды, поэтому его можно положить внутрь обуви как вспомогательное средство для сушки.

Однако стоит учитывать, что несколько небольших пакетиков не смогут быстро высушить насквозь промокшие ботинки. Силикагель лучше всего использовать для удаления остаточной влаги, когда основную ее часть уже убрали бумагой или тканью.

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Используйте только целые пакетики и держите их подальше от детей и домашних животных.

Найдите место с хорошей циркуляцией воздуха

Даже при отсутствии отопления правильное расположение обуви может ускорить ее высыхание. Не оставляйте мокрые ботинки в закрытом шкафу, пакете или под кроватью. Лучше поставить их на подставку или решетку в более сухой части комнаты, где воздух может свободно циркулировать.

Если на улице не слишком влажно, кратковременное проветривание помещения также может помочь снизить влажность воздуха. В то же время в морозную погоду не стоит надолго оставлять обувь возле открытого окна.

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Чего категорически нельзя делать

Пытаясь как можно быстрее высушить обувь, люди иногда используют опасные методы. В частности, не стоит ставить ботинки непосредственно возле открытого огня, на газовую плиту или над свечами.

Чрезмерный нагрев может испортить клей, деформировать подошву, повредить кожу и синтетические материалы. Кроме того, сушка возле открытого пламени создает риск пожара.

Также не рекомендуется надевать еще влажную обувь в надежде, что она высохнет от тепла ног. Это может вызвать дискомфорт, натирание кожи и создать благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Эффективнее всего сочетать несколько безопасных способов: убрать лишнюю воду полотенцем, вынуть стельки, наполнить обувь сухой бумагой и оставить в месте с хорошей вентиляцией.

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