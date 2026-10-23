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Как быстро скрыть седину: без окрашивания и посещения парикмахера

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Как быстро скрыть седину: без окрашивания и посещения парикмахера
Как быстро скрыть седину

Седые волосы на короткой стрижке могут появиться уже через две недели после окрашивания. Их можно заметить на висках. Именно там волосы самые короткие, и их часто моют вместе с лицом. Краска быстрее выцветает, и отросшие волосы становятся заметнее.

Если у вас длинные волосы, то седые корни наиболее заметны у пробора. Именно здесь линия роста волос наиболее открыта, и любое отрастание быстро становится заметным на фоне более темных окрашенных волос, пишет OBOZ.UA.

К счастью, чтобы скрыть эти недостатки, не нужно сразу браться за краску или звонить парикмахеру. Вместо этого загляните в свою косметичку. С помощью туши для бровей вы можете замаскировать седину за две минуты и быть готовой к работе.

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Тушь для бровей оттенка, похожего на цвет ваших окрашенных волос, поможет быстро скрыть седину. В конце концов, это средство также хорошо работает на волосах на голове.

Сначала расчешите волосы и откройте участки, где седые волосы наиболее заметны. Затем окуните щеточку для бровей в тушь и удалите излишки средства. В противном случае могут образоваться комочки. Осторожно нанесите тушь на отдельные волоски.

Лучше сначала нанести меньше, чем слишком много. Вы всегда можете добавить больше продукта, если нужно получить более темный цвет. Подождите, пока тушь высохнет, и все готово.

OBOZ.UA предлагает узнать о японском методе, который позволит иметь пышные и здоровые волосы.

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