Как ИИ меняет работу с данными: взгляд архитектора данных Егора Корягина

Инвесторы все чаще оценивают не то, какую модель искусственного интеллекта использует компания, а то, какие у нее данные. Венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z), один из крупнейших инвесторов в ИИ, в прогнозе Big Ideas 2026 назвал главным ограничителем для ИИ-компаний "энтропию данных". По словам партнерки фонда Дженнифер Ли, бизнесу нужен непрерывный способ очищать, структурировать и проверять свои данные.

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В марте 2026 года партнеры a16z объяснили, в чем сила ИИ-приложений: главное – не сама модель, а то, чего нет у конкурентов, в частности качественные собственные данные. Чем лучше становятся модели, тем больше пользы они извлекают из таких данных.

Чтобы данные стали преимуществом, их нужно упорядочить – спроектировать модель данных. Одним из тех, кто изучает, как поручить эту работу ИИ, является архитектор данных Егор Корягин. Он более 14 лет работает с архитектурой данных, сейчас – в Arizent. Егор – Senior Member IEEE, член Совета AITEX, автор методологии Rapid Data Architecture.

Что такое ИИ-моделирование данных

Модель данных – это "чертеж" бизнеса: как связаны клиенты, заказы, товары и события. От нее зависит, получат ли аналитики и ИИ-системы правильные ответы. Традиционно архитектор создает модель вручную: опрашивает команды, изучает каждый источник, согласовывает названия и правила. Это занимает недели, а результат сильно зависит от опыта конкретного человека.

ИИ-моделирование меняет этот процесс:

Описание. Архитектор обычным языком описывает бизнес-процесс и источники данных. Черновик. Языковая модель предлагает структуру: таблицы с показателями, справочники и связи между ними. Проверка. ИИ сверяет структуру с реальными данными, ищет противоречия и дубликаты и предлагает описание каждого поля. Решение. Архитектор уточняет модель и утверждает ее.

То есть ИИ берет на себя рутину, а человек – ответственность за решения. В исследовании "AI-Augmented Data Modeling" Егор проверил три языковые модели от разных разработчиков на данных из розничной торговли, медицинского страхования и статистики населения. Первичное проектирование сократилось с 18 до 2 часов, а лучшая модель правильно определяла в среднем 91% элементов структуры.

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Чем это полезно разным отраслям

Логика проста: чем больше у компании источников данных и чем быстрее они меняются, тем больше она выигрывает от ИИ-моделирования.

Розничная торговля и e-commerce. Данные о клиентах, заказах, остатках и рекламе хранятся в разных системах. ИИ помогает быстро свести их в одну модель и увидеть, какие кампании действительно приносят продажи.

Финансы и страхование. Здесь цена ошибки особенно высока, а регуляторы требуют прозрачности. Согласованная модель данных с понятным описанием каждого поля упрощает отчетность, проверки и выявление мошенничества.

Здравоохранение. Медицинские записи, результаты анализов и данные страховых компаний часто несовместимы между собой. Моделирование данных с помощью ИИ помогает связать их так, чтобы врачи и аналитики видели целостную картину.

Производство и логистика. Датчики, склады, поставщики и транспорт ежедневно генерируют новые потоки данных. Гибкая модель позволяет вовремя замечать сбои в цепочках поставок.

Энергетика и телеком. Миллионы показаний счетчиков и сетевых событий ежедневно требуют четкой структуры. Моделирование данных с помощью ИИ помогает быстрее строить прогнозы нагрузки и планировать ремонты.

Медиа и цифровые продукты. Поведение аудитории меняется каждую неделю, а вместе с ним – и метрики. ИИ помогает быстро добавлять новые показатели и проверять гипотезы без месяцев подготовки данных.

Образование и государственный сектор. Данные об учениках, программах или услугах часто разбросаны между разными учреждениями. Единая понятная модель помогает принимать решения на основе фактов.

Для стартапов это еще и способ обойтись без большой команды архитекторов данных.

Во всех этих случаях выгода схожа: аналитика запускается быстрее, в отчетах меньше ошибок, а системы ИИ работают с данными, которым можно доверять.

Почему именно сейчас

По опросу Practical Data Community (февраль 2026), 82% инженеров данных пользуются ИИ ежедневно, но для моделирования данных – лишь 13%.

"Компании спешат внедрять ИИ, но забывают о фундаменте. Если модель данных слабая, ИИ лишь быстрее выдает неправильные ответы. А человек остается тем, кто отвечает за решения, потому что только он знает контекст бизнеса", – подытоживает Егор.