Как сажать пионы осенью: есть важные правила

Пионы радуют нас своим цветением, когда весна вступает в полную силу и вот-вот уступит место лету. Именно поэтому их так любят и садовники, и люди, которые не выращивают никаких растений.

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Но, чтобы получить от этого многолетника действительно много цветов, его нужно правильно посадить. Травянистые и Ито-гибридные пионы обычно продают в виде саженцев с открытой корневой системой или в контейнерах. Пионы с открытыми корнями лучше всего сажать поздней осенью, а контейнерные растения обычно пересаживают в открытый грунт в конце весны. Как разобраться со всеми нюансами, рассказало издание Horticulture.

В целом посадку любого пиона можно разделить на 5 этапов:

сначала выберите подходящее место для выбранного растения; подготовьте посадочную яму: ее глубина должна примерно соответствовать размеру корневого кома, а ширина – быть вдвое больше. поместите пион в яму и осторожно уплотните почву вокруг него, не заглубляйте растение чрезмерно, иначе оно может плохо цвести; обильно полейте саженец и продолжайте увлажнять землю, пока он хорошо не приживется. замульчируйте участок вокруг посаженного пиона органическими материалами.

Далее рассмотрим каждый этап подробнее и приведем советы специалистов, которые помогут растению хорошо прижиться и успешно развиваться.

Когда сажать пионы

Сроки посадки зависят от того, какой именно саженец вы приобрели: с открытой корневой системой, полученный в результате деления взрослого куста, или выращенный в контейнере. Первые советуют высаживать поздней осенью – в октябре или ноябре. Растения в горшках лучше переносить в сад в конце весны, примерно с марта по май.

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Как выбрать место для посадки

Лучше всего пионы растут на солнечных участках с плодородной почвой, обогащенной большим количеством органики. К составу земли эти растения в целом нетребовательны, однако не любят мест, где зимой застаивается вода, а летом почва чрезмерно пересыхает. В целом эти цветы предпочитают глинистую почву и плохо растут на меловых или слишком тонких почвах. Выбирая место, учитывайте, что взрослые пионы могут быть довольно крупными, поэтому им нужно пространство.

Участок для посадки должен быть солнечным и с хорошим дренажем. Между растениями лучше оставлять примерно 90 см. В первый год такое расстояние может казаться слишком большим, но уже через три года кусты, скорее всего, заполнят свободное пространство. Впрочем, необходимая площадь зависит и от конкретного сорта.

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Некоторым крупным сортам также может понадобиться подвязка. Чтобы впоследствии не тревожить корни, опору лучше установить еще до посадки. Тогда по мере роста стебли можно будет осторожно подвязывать к ней.

Подготовьте посадочную яму

При выкапывании ямы важно не ограничиваться размером корневой системы саженца. Она должна быть достаточно просторной, чтобы корни могли свободно разместиться. Глубину ямы делают примерно такой же, как высота корневого кома, а ширину – вдвое больше.

Смешайте с почвой на дне ямы удобрение для луковичных тюльпанов или нарциссов и присыпьте его небольшим количеством земли. Корень пиона нужно уложить горизонтально, направив почки вверх.

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Посадите пион

Поместите растение в подготовленную яму. Осторожно засыпьте корни землей и слегка уплотните почву, чтобы вокруг них не оставалось воздушных полостей. Глубина посадки должна зависеть от типа растения. Травянистые пионы нужно сажать неглубоко, оставляя над почками лишь 2,5-5 см почвы. Древовидные пионы, напротив, высаживают глубже – на 7,5-10 см под землей. Если посадить пион слишком глубоко, он может плохо цвести.

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Можно ориентироваться и на почки, из которых со временем вырастут стебли, листья и цветы. Их советуют засыпать слоем почвы толщиной около 5 см.

После посадки растение нужно полить. Если в вашей местности часто бывают сильные дожди, можно воспользоваться другим способом: после внесения удобрения разровнять землю, положить корень сверху, а затем подтянуть почву с боков, чтобы накрыть его. Вокруг образуется небольшое углубление, через которое сможет стекать лишняя вода. Это поможет защитить корни от загнивания из-за застоя влаги.

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Хорошо полейте растение

После того как вы засыпали и уплотнили землю вокруг пиона, обильно полейте его. Вода поможет почве осесть и плотнее прилечь к корням. В дальнейшем растение нужно регулярно поливать, пока оно не приживется. Особенно важно следить за влажностью почвы во время засушливых периодов первого лета после посадки.

Если вы сажаете пион осенью, садоводы советуют обозначить место, куда вы посадили саженец. Осенью и зимой надземная часть растения отмирает, поэтому к весне ее может быть совсем не видно. Это также может быть полезно после того, как взрослое растение отцвело и увяло. Без таких отметок можно случайно наступить на растение или повредить его, не заметив под землей.

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Замульчируйте пион

В завершение покройте землю вокруг недавно посаженного растения хорошо перепревшей органикой. Для этого подойдут садовый компост, перепревший навоз или листовой перегной. Мульча обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру, помогает удерживать влагу и сдерживает рост сорняков.

Каждую весну слой мульчи нужно обновлять. Самыми важными являются первые три года. В этот период можно даже сдерживать растение от цветения. Благодаря этому корневая шейка растения увеличивается, а само оно набирается сил для обильного цветения. Такой подход может дать растению силы для ежегодного восстановления и цветения в течение десятилетий.

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