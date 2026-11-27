Перед праздниками каждый сантиметр свободного места в морозильной камере чрезвычайно важен. Проблема возникает, когда стенки покрывает толстый слой льда.

Видео дня

Вместо того чтобы мучиться с соскабливанием и рисковать повреждением, можно воспользоваться простым методом с кастрюлей теплой воды. Лед тает намного быстрее, и весь процесс проходит гладко, пишет OBOZ.UA.

Некоторые считают, что единственное решение – скрести стенки ножом или другим острым инструментом, который может повредить пластиковую поверхность и даже трубопроводы системы охлаждения. Ничего не может быть дальше от истины. Гораздо лучше позволить льду растаять самостоятельно. Если вы не хотите ждать долгие часы, можно ускорить процесс с помощью кастрюли теплой воды.

Трюк с кастрюлей позволяет очистить морозилку от льда без долгого ожидания и утомительного соскабливания.

Как разморозить морозилку

Прежде чем размораживать морозильную камеру таким образом, достаньте все продукты и проверьте свои запасы. Переложите их в сумку-холодильник или другой изолированный контейнер. Немедленно используйте продукты, которые некоторое время лежали в морозильной камере, или выбросьте их. Затем отключите прибор от сети и выньте выдвижные ящики и передвижные полки. Положите полотенца и миску на дно морозильной камеры, перед ней и под сливную пробку (если в вашем приборе есть такая пробка).

РЕКЛАМА

Налейте в кастрюлю очень теплую, но не кипящую воду. Поставьте ее в морозильную камеру, желательно на деревянную доску или сложенное полотенце. Закройте дверцу и подождите примерно 15 минут, чтобы тепло и пар размягчили слой льда. Время ожидания зависит от толщины льда.

Когда лед начнет отделяться от стенок, снимите его пластами или осторожно подденьте пластиковой лопаткой. Не используйте острые инструменты. Если лед все еще прилип к стенкам, замените воду в кастрюле свежей теплой водой и повторите процесс.

Главные истории дня

После полного размораживания вымойте морозильную камеру изнутри, тщательно высушите ее и снова подключите прибор к сети. Возвращайте продукты на место, только когда морозильная камера достигнет нужной температуры.

Помните, что при размораживании нельзя использовать кипяток и лить его на стенки прибора. Также не направляйте пар непосредственно на компоненты, поскольку это может привести к повреждению. Прежде чем начать, ознакомьтесь с рекомендациями производителя и инструкцией пользователя. Не все модели можно размораживать одинаково.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сделать, чтобы авокадо не темнело.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.