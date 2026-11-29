Хотите вырастить больше фиалок, не тратя деньги на новые черенки? Все, что вам нужно, – это здоровый лист, банка с водой и немного терпения, чтобы попробовать вырастить новые растения.

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Размножать фиалки листьями проще, чем вы думаете. Узнайте, как правильно подготовить черенки и чего избегать во время укоренения, пишет OBOZ.UA.

Не все знают, что простая обрезка листьев позволяет расширить свою коллекцию этих растений. Вместо того чтобы выбрасывать их, лучше взять банку и стимулировать их к росту корней. Тогда листья станут началом нового растения. Для этого не нужны специальные средства для укоренения или другие специализированные средства.

Секрет успеха всего этого дела заключается в правильной обрезке и выборе правильных, здоровых листьев. Для укоренения лучше всего выбирать зрелые, крепкие листья из средней или нижней части розетки. Они должны быть равномерно зелеными (без пятен), здоровыми и без механических повреждений. Лучше всего оставить самые молодые и маленькие листья дозревать. Они слишком слабые, чтобы дать начало новому урожаю.

Чтобы срезать выбранные листья, используйте продезинфицированный острый нож. При срезе оставьте черешок длиной 2-3 см и срежьте кончик черешка под углом 45 градусов. Диагональный срез черешка часто используют при заготовке листовых черенков африканской фиалки.

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Как укоренить фиалку в воде

Недостаточно просто опустить в воду листок, срезанный с материнского растения, чтобы получить новый росток. Лучше воспользоваться проверенным домашним приемом. Налейте в банку кипяченую или отстоявшуюся воду комнатной температуры. Накройте банку пищевой пленкой и закрепите резинкой, чтобы она не упала. Затем проткните в пленке небольшое отверстие зубочисткой и вставьте через него черешок срезанного листка африканской фиалки. В воду должна быть погружена только нижняя часть черешка (примерно на 1,5 см).

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Банку следует поставить в светлое, теплое место с рассеянным светом. Примерно через 2-4 недели на конце черешка листка могут появиться первые корешки. Скорость укоренения зависит от условий. Когда корешки достигнут примерно 2 см в длину, растение можно пересадить в грунт. В идеале поместите его в небольшой производственный горшок с дренажными отверстиями на дне.

Наполните горшок грунтом – он должен быть хорошо дренированным, плодородным и воздухопроницаемым. Можно использовать легкий грунт для африканских фиалок или торф, смешанный с перлитом в соотношении 2:1. Сделайте небольшую ямку в грунте глубиной примерно 1,5 см. Поместите в ямку черенок листа с корнями, стараясь сделать это под небольшим углом.

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После посадки в грунт следите за тем, чтобы он был слегка влажным. Однако не поливайте листья. Через несколько недель у основания саженца могут начать появляться новые листья. Однако развитие новых растений может занять несколько месяцев.

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