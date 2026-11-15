Как украсить елку в этом году: трендовые цвета

Подготовка к рождественским и новогодним праздникам традиционно начинается с выбора стиля для главного символа зимних торжеств. На Рождество 2026 года среди трендов елочного декора – бордовый с состаренным золотом, кремовый с шоколадно-коричневым и темно-синий с серебром. Заметное место на ветках и верхушке займут большие банты.

Видео дня

О вариантах праздничного украшения пишет Interia. Среди тенденций – возвращение к стилю 1990-х с разноцветными и яркими елочными игрушками.

Три сочетания цветов для елки

Бордовый и состаренное золото помогут обновить традиционное красное оформление. К красным шарам можно добавить несколько более темных, рядом разместить бордовые банты, а золотые украшения распределить между ними. Темные ленты лучше закреплять ближе к концам веток: там они заметнее благодаря свету гирлянды.

Кремовый и шоколадно-коричневый будут сочетаться с подарками, завернутыми в серую бумагу. Основой станут светлые шарики, а коричневый цвет добавят ленты, деревянные подвески или шишки. Если дома преобладают белые украшения, их дополнят бумажные звезды цвета слоновой кости. Сочетание разных оттенков белого добавит глубины даже при небольшом количестве декора.

Темно-синий с серебром создаст более зимний вид. Синие шарики лучше вешать на внешние ветки, поскольку внутри кроны их цвет теряется. Между ними уместны серебряные и прозрачные украшения, которые будут отражать свет, а также стеклянные сосульки из старых праздничных наборов.

Как разместить банты и выбрать ленту

В декоре 2026 года банты становятся крупнее и чаще украшают верхушку. Наряду с однотонными лентами используют клетчатые и полосатые. Для узкой елки подойдет один большой бант наверху с концами, свисающими по обеим сторонам. На раскидистом деревце можно разместить несколько бантов поменьше на разной высоте.

РЕКЛАМА

Перед украшением стоит завязать пробный бант: так легче определить расход ленты и посмотреть, как она держит форму. Бархат образует мягкие свисающие концы, а лента с проволокой по краям позволяет сформировать широкие петли. Готовые банты удобно крепить тонким шнурком в цвет веток – после праздников их будет легко снять и сложить.

Главные истории дня

Как вписать старые игрушки в новое украшение

Стеклянные птички на прищепках, расписные мухоморы и шары с углублением посередине впишутся в елку с винтажными акцентами. Даже одно уцелевшее украшение из старого набора можно сделать заметным: повесить спереди на уровне глаз и оставить вокруг немного свободного места.

Если в коробке собрались игрушки разных цветов, объединить их поможет один оттенок ленты, повторенный в нескольких местах. Кремовые банты подойдут к цветному стеклу, бордовые – к золотым и медным шарам. После украшения отойдите на несколько шагов: если одна сторона выглядит перегруженной, перенесите одно-два крупных украшения на другую, вместо того чтобы добавлять новые.

На ветках найдется место и для бумажных цепочек или ангелочков, сделанных дошкольниками и школьниками. Такие поделки можно сочетать с остальным декором, сохранив на елке украшения, которые нравятся семье.

OBOZ.UA ранее писал об игрушках-талисманах для каждого знака Зодиака, которые стоит вешать на елку.