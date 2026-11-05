Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами

Свеклу в микроволновке можно приготовить за 8-15 минут в стеклянной посуде или специальном пакете для запекания. Для этого всего нужно – подготовить свеклу, хорошо ее вымыть и все.

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Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как правильно приготовить свеклу в микроволновке за 8-15 минут.

В стеклянной посуде

Тщательно помойте свеклу, оставьте кожуру (она сохранит сок и цвет). Нарежьте ее на равные кусочки (3-4 см) или оставьте целой, если она небольшая. Положите свеклу в глубокую миску, подходящую для микроволновки, и добавьте 2-4 столовые ложки воды. Накройте тарелкой или крышкой с отверстием для выхода пара (или пищевой пленкой с дырочками). Не закрывайте герметично.

Время приготовления (при мощности 800–1000 Вт):

Маленькая свекла (5-6 см): 8-12 минут.

Средняя свекла (7-8 см): 12-16 минут.

Нарезанная кусочками: примерно 10 минут

Способ 2: В пакете для запекания

Помойте свеклу, обсушите и положите в рукав или плотный пакет для запекания. Добавьте 1-2 ложки воды или просто завяжите пакет и сделайте зубочисткой несколько проколов для выхода пара. Готовьте на максимальной мощности примерно 7-12 минут в зависимости от размера.

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