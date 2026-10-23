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Как приготовить вкусный хлеб без дрожжей: простой рецепт на основе майонеза

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
36
Как приготовить вкусный хлеб без дрожжей: простой рецепт на основе майонеза
Как испечь хлеб. Источник: Pexels

Если вы хотите свежий домашний хлеб, вам не придется часами ждать, пока он поднимется. Вы можете воспользоваться рецептом, для которого не нужны дрожжи, но используется майонез.

Это интересное и в то же время очень вкусное решение. Хлеб по этому рецепту получается с идеально мягкой серединкой и пышной, нежной текстурой, пишет OBOZ.UA.

Майонез в данном случае – хоть и неожиданный, но решающий ингредиент. Он содержит жиры, которые поддерживают необходимый уровень влажности теста, благодаря чему наш хлеб дольше остается мягким и упругим. Кроме того, он достаточно деликатный, чтобы не перебить вкус выпечки.

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Однако, прежде чем начать печь хлеб, не забудьте достать майонез и молоко из холодильника, чтобы ингредиенты достигли комнатной температуры. Так их будет легче смешать с другими ингредиентами, а смесь получится однородной и без комочков.

Ингредиенты:

  • 250 мл молока,
  • 400 г пшеничной муки,
  • 60 г майонеза,
  • половина чайной ложки пищевой соды,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 1-2 щепотки соли.

Способ приготовления

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В другой миске смешайте молоко и майонез до однородной массы. Постепенно влейте эту смесь к сухим ингредиентам, постоянно помешивая. Тесто должно быть густым и без комочков.

Переложите смесь в смазанную маслом форму для выпечки хлеба и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке примерно 25-30 минут.

Ближе к концу выпекания проверьте готовность хлеба шпажкой.

После того как вы достанете его из духовки, дайте ему остыть в форме еще пятнадцать минут.

Только после этого его следует переложить на решетку и дать полностью остыть. Подавайте с вашими любимыми сладкими или солеными начинками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы хлеб долго не черствел.

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