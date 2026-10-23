Как приготовить вкусный хлеб без дрожжей: простой рецепт на основе майонеза
Если вы хотите свежий домашний хлеб, вам не придется часами ждать, пока он поднимется. Вы можете воспользоваться рецептом, для которого не нужны дрожжи, но используется майонез.
Это интересное и в то же время очень вкусное решение. Хлеб по этому рецепту получается с идеально мягкой серединкой и пышной, нежной текстурой, пишет OBOZ.UA.
Майонез в данном случае – хоть и неожиданный, но решающий ингредиент. Он содержит жиры, которые поддерживают необходимый уровень влажности теста, благодаря чему наш хлеб дольше остается мягким и упругим. Кроме того, он достаточно деликатный, чтобы не перебить вкус выпечки.
Однако, прежде чем начать печь хлеб, не забудьте достать майонез и молоко из холодильника, чтобы ингредиенты достигли комнатной температуры. Так их будет легче смешать с другими ингредиентами, а смесь получится однородной и без комочков.
Ингредиенты:
- 250 мл молока,
- 400 г пшеничной муки,
- 60 г майонеза,
- половина чайной ложки пищевой соды,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- 1-2 щепотки соли.
Способ приготовления
В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В другой миске смешайте молоко и майонез до однородной массы. Постепенно влейте эту смесь к сухим ингредиентам, постоянно помешивая. Тесто должно быть густым и без комочков.
Переложите смесь в смазанную маслом форму для выпечки хлеба и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке примерно 25-30 минут.
Ближе к концу выпекания проверьте готовность хлеба шпажкой.
После того как вы достанете его из духовки, дайте ему остыть в форме еще пятнадцать минут.
Только после этого его следует переложить на решетку и дать полностью остыть. Подавайте с вашими любимыми сладкими или солеными начинками.
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