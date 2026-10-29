Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления

Рис – ценный, вкусный продукт, который может быть основой для плова, каш, паэльи, салатов и даже десертов. Стоит отметить, что рис хорошо сочетается с мясом, овощами, морепродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом и правильной технологией приготовление рассыпчатого риса.

Ингредиенты:

Длиннозерный рис – 125 г

Масло – 20 г (или смесь сливочного и растительного масла);

Вода – 190 г

Соль

Специи

Масло сливочное

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо промываем рис, чтобы убрать лишний крахмал. Я делаю это 5-7 раз. Сливаем воду и откидываем рис на сито.

2. Обжариваем рис 5-7 минут на сковороде с маслом, пока он не станет блестящим. И немного прозрачным. Жир "запечатывает" зерно и не дает ему слипнуться. Вливаем воду (берем в пропорции 1:1,5), солим, перемешиваем, добавляем специи и накрываем крышкой.

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И главное правило – не трогаем его до конца, 15 минут на минимальном огне. Затем 10 минут отдыха под крышкой (без огня) (не открываем), и только после этого разрыхляем вилкой.

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