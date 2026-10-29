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Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
645
Рецепт риса
Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления. Источник: Сгенерировано ИИ

Рис – ценный, вкусный продукт, который может быть основой для плова, каш, паэльи, салатов и даже десертов. Стоит отметить, что рис хорошо сочетается с мясом, овощами, морепродуктами.

Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления

Как правильно готовить рис

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и правильной технологией приготовление рассыпчатого риса. 

Ингредиенты: 

  • Длиннозерный рис – 125 г
  • Масло – 20 г (или смесь сливочного и растительного масла);
  • Вода – 190 г
  • Соль
  • Специи
  • Масло сливочное 
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Способ приготовления: 

1. Сначала хорошо промываем рис, чтобы убрать лишний крахмал. Я делаю это 5-7 раз. Сливаем воду и откидываем рис на сито.

Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления

Рис для блюда

2. Обжариваем рис 5-7 минут на сковороде с маслом, пока он не станет блестящим. И немного прозрачным. Жир "запечатывает" зерно и не дает ему слипнуться. Вливаем воду (берем в пропорции 1:1,5), солим, перемешиваем, добавляем специи и накрываем крышкой.

Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления

Жареный рис

И главное правило – не трогаем его до конца, 15 минут на минимальном огне. Затем 10 минут отдыха под крышкой (без огня) (не открываем), и только после этого разрыхляем вилкой. 

Как приготовить рассыпчатый, вкусный рис без варки: делимся секретами приготовления

Готовый рассыпчатый рис

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