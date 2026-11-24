Идеальное тесто для пельменей должно быть мягким, упругим и эластичным, чтобы легко раскатываться и не трескаться. К сожалению, несмотря на все ваши усилия, это не всегда возможно.

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Однако есть проверенный способ. Просто замените воду горячим молоком и маслом, и тесто станет необычайно мягким, нежным и будет легко раскатываться, пишетOBOZ.UA.

Добавить горячее молоко и масло – это одно, но пропорции для идеального торта все еще важны.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки типа 450 или 500

250 мл молока

50 г сливочного масла

щепотка соли

Способ приготовления

Нагрейте молоко и масло, пока смесь не закипит. Высыпьте муку и соль в миску. Влейте горячую смесь молока и масла поверх ингредиентов. Начните замешивать тесто миксером. Из-за высокой температуры жидкости сначала это будет сделать легче. После того как ингредиенты соединятся, переложите смесь на кондитерскую доску и закончите замешивать вручную. Когда тесто станет гладким и эластичным, заверните его в фольгу и поставьте в холодильник на 10-15 минут. Разделите тесто на три части и тонко раскатайте их, примерно до 2 мм. Вырезая круги из одной части, накройте остальные части пищевой пленкой, чтобы они не высохли. Выложите любимую начинку на подготовленные кружки и тщательно защипните края. Опускайте подготовленные пироги партиями в подсоленную кипящую воду и варите до готовности, в зависимости от начинки.

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