Как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников: одна кулинарная хитрость
Идеальное тесто для пельменей должно быть мягким, упругим и эластичным, чтобы легко раскатываться и не трескаться. К сожалению, несмотря на все ваши усилия, это не всегда возможно.
Однако есть проверенный способ. Просто замените воду горячим молоком и маслом, и тесто станет необычайно мягким, нежным и будет легко раскатываться, пишетOBOZ.UA.
Добавить горячее молоко и масло – это одно, но пропорции для идеального торта все еще важны.
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Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки типа 450 или 500
- 250 мл молока
- 50 г сливочного масла
- щепотка соли
Способ приготовления
- Нагрейте молоко и масло, пока смесь не закипит.
- Высыпьте муку и соль в миску. Влейте горячую смесь молока и масла поверх ингредиентов. Начните замешивать тесто миксером. Из-за высокой температуры жидкости сначала это будет сделать легче. После того как ингредиенты соединятся, переложите смесь на кондитерскую доску и закончите замешивать вручную.
- Когда тесто станет гладким и эластичным, заверните его в фольгу и поставьте в холодильник на 10-15 минут.
- Разделите тесто на три части и тонко раскатайте их, примерно до 2 мм. Вырезая круги из одной части, накройте остальные части пищевой пленкой, чтобы они не высохли.
- Выложите любимую начинку на подготовленные кружки и тщательно защипните края. Опускайте подготовленные пироги партиями в подсоленную кипящую воду и варите до готовности, в зависимости от начинки.
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