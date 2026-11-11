Как приготовить свеклу по-турецки: очень вкусная альтернатива традиционным салатам

Осенью свекла часто украшает наши столы в качестве вкусного дополнения к ужину. Обычно мы подаем ее теплой, с хреном или уксусом. Однако в следующий раз стоит попробовать что-нибудь другое.

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Жареная свекла по-турецки соблазняет своим насыщенным цветом и удивительным сочетанием вкусов. Просто помните об одном важном правиле, чтобы она получилась действительно вкусной и идеально сочеталась со многими блюдами, пишет OBOZ.UA.

Вместо варки или запекания ее очищают от кожуры, натирают на крупной терке и жарят на сковороде. Это позволяет ей постепенно размягчаться, а по мере испарения жидкости она приобретает более насыщенный и выразительный вкус.

После полного остывания свеклу смешивают с густым натуральным йогуртом, желательно греческим. Чеснок придает салату особую изюминку, а такие добавки, как консервированная кукуруза, грецкие орехи и укроп, усиливают его вкус и улучшают текстуру.

Важно не смешивать горячую свеклу с йогуртом. Это ключ к получению идеально сбалансированного салата. Высокая температура может привести к тому, что йогурт станет жидким и потеряет аппетитную консистенцию. Поэтому подождите, пока свекла полностью остынет, прежде чем готовить салат.

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Ингредиенты:

3 красные свеклы

50 мл оливкового масла

100 г густого греческого йогурта

30 г майонеза

1 зубчик чеснока

1 чайная ложка соли

200 г консервированной кукурузы, процеженной

50 г измельченных грецких орехов

15 г свежего укропа

дополнительно: 1 столовая ложка оливкового масла для украшения.

Способ приготовления

Очистите и крупно натрите свеклу. Разогрейте оливковое масло на сковороде, добавьте свеклу и готовьте, помешивая, пока она не размягчится, а лишняя жидкость не выпарится. Переложите в миску и дайте полностью остыть.

Главные истории дня

Смешайте 100 г густого греческого йогурта, 30 г майонеза, измельченный зубчик чеснока и ровную чайную ложку соли. Добавьте отцеженную кукурузу, измельченные орехи и укроп, а также остывшую свеклу. Тщательно перемешайте.

Переложите все на тарелку для подачи, сбрызните оливковым маслом и украсьте орехами или укропом. Поставьте в холодильник минимум на 20 минут.

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