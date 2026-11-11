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Как приготовить свеклу по-турецки: очень вкусная альтернатива традиционным салатам

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
1,1 т.
Как приготовить свеклу по-турецки: очень вкусная альтернатива традиционным салатам
Как приготовить свеклу по-турецки. Источник: Pexels

Осенью свекла часто украшает наши столы в качестве вкусного дополнения к ужину. Обычно мы подаем ее теплой, с хреном или уксусом. Однако в следующий раз стоит попробовать что-нибудь другое.

Жареная свекла по-турецки соблазняет своим насыщенным цветом и удивительным сочетанием вкусов. Просто помните об одном важном правиле, чтобы она получилась действительно вкусной и идеально сочеталась со многими блюдами, пишет OBOZ.UA.

Вместо варки или запекания ее очищают от кожуры, натирают на крупной терке и жарят на сковороде. Это позволяет ей постепенно размягчаться, а по мере испарения жидкости она приобретает более насыщенный и выразительный вкус.

Как приготовить свеклу по-турецки: очень вкусная альтернатива традиционным салатам

Как вкусно приготовить свеклу. Источник: Pexels

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После полного остывания свеклу смешивают с густым натуральным йогуртом, желательно греческим. Чеснок придает салату особую изюминку, а такие добавки, как консервированная кукуруза, грецкие орехи и укроп, усиливают его вкус и улучшают текстуру.

Важно не смешивать горячую свеклу с йогуртом. Это ключ к получению идеально сбалансированного салата. Высокая температура может привести к тому, что йогурт станет жидким и потеряет аппетитную консистенцию. Поэтому подождите, пока свекла полностью остынет, прежде чем готовить салат.

Ингредиенты:

  • 3 красные свеклы
  • 50 мл оливкового масла
  • 100 г густого греческого йогурта
  • 30 г майонеза
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 чайная ложка соли
  • 200 г консервированной кукурузы, процеженной
  • 50 г измельченных грецких орехов
  • 15 г свежего укропа
  • дополнительно: 1 столовая ложка оливкового масла для украшения.

Способ приготовления

Очистите и крупно натрите свеклу. Разогрейте оливковое масло на сковороде, добавьте свеклу и готовьте, помешивая, пока она не размягчится, а лишняя жидкость не выпарится. Переложите в миску и дайте полностью остыть.

Смешайте 100 г густого греческого йогурта, 30 г майонеза, измельченный зубчик чеснока и ровную чайную ложку соли. Добавьте отцеженную кукурузу, измельченные орехи и укроп, а также остывшую свеклу. Тщательно перемешайте.

Переложите все на тарелку для подачи, сбрызните оливковым маслом и украсьте орехами или укропом. Поставьте в холодильник минимум на 20 минут.

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