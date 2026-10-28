Как прогнать кротов с огорода: простой способ

Кроты могут доставить немало хлопот владельцам огородов и приусадебных участков. Прокладывая подземные ходы, они оставляют земляные холмики и иногда повреждают корни растений.

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Однако этих животных можно попробовать отпугнуть с помощью обычных продуктов, которые есть почти на каждой кухне. Как пишет Positivebloom, существует восемь популярных домашних средств для борьбы с кротами.

Какие средства помогают отпугивать кротов

Касторовое масло

Одно из немногих домашних средств, эффективность которого частично подтверждена исследованиями. Для обработки почвы смешивают 2 столовые ложки масла, столовую ложку средства для мытья посуды и 3,8 литра воды. Раствором поливают свежие кротовины, после чего дополнительно увлажняют землю.

Средство для мытья посуды

Его добавляют к касторовому маслу, чтобы оно лучше смешивалось с водой и проникало в почву. Само по себе оно практически не отпугивает кротов. Важно использовать средство без агрессивных химических добавок.

Кайенский перец

Благодаря капсаицину он обладает раздражающими свойствами. Порошок иногда насыпают возле кротовин или разводят 2 столовые ложки в 3,8 литра теплой воды. Однако такой метод может быть опасен для домашних животных.

Чеснок

Очищенные зубчики закапывают вдоль подземных ходов на глубину 5–8 сантиметров. Также можно залить измельченную головку чеснока литром воды, оставить на ночь, процедить и развести в 3,8 литра воды. Полученным настоем обрабатывают почву.

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Кофейная гуща

Использованные кофейные остатки распределяют тонким слоем на свежих кротовинах и вдоль подземных ходов. Не стоит насыпать ее слишком много, поскольку влажная гуща может плесневеть и препятствовать проникновению воды в землю.

Мятное масло

Для приготовления раствора используют 10–15 капель эфирного масла на 3,8 литра воды, добавляя чайную ложку моющего средства. Смесь наносят вдоль активных ходов. Однако эфирные масла могут быть токсичны для кошек и собак.

Черный перец

Содержит пиперин, который оказывает раздражающее действие. Небольшое количество молотого перца рассыпают вдоль кротовых туннелей. После дождей обработку приходится повторять.

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Острый соус

Три столовые ложки соуса смешивают с 3,8 литра воды и небольшим количеством моющего средства. Таким раствором иногда обрабатывают кротовины, однако его компоненты могут повредить растения.

Как надолго избавиться от кротов

Стоит помнить, что эффективность большинства народных средств против кротов научно не доказана. Даже если животные покинут обработанную территорию, они могут переместиться в другую часть огорода.

Для более надежной защиты грядок специалисты рекомендуют использовать мелкую металлическую сетку. Ее устанавливают на дне приподнятых грядок или закапывают по периметру на глубину около 60 сантиметров. Такой барьер препятствует проникновению кротов и помогает защитить растения.

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