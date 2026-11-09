Как правильно варить рис, чтобы он не слипался: делимся лайфхаком

Чтобы рис получился рассыпчатым и не слипался, главное – убрать лишний крахмал с поверхности зерен и соблюсти пропорции воды.

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Редакция FoodOboz делится полезным кулинарным лайфхаком, как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым.

Основные правила приготовления

1. Промойте крупу в холодной воде 4-6 раз (или до тех пор, пока вода не станет прозрачной). Это смоет лишний крахмал.

2. На 1 стакан белого длиннозерного риса (или басмати) обычно берут около 1,5–1,75 стакана воды.

3. Засыпайте рис в уже кипящую подсоленную воду.

4. Добавьте в воду или в готовый рис чайную ложку растительного или сливочного масла – оно обволакивает зерна.

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5. После закипания убавьте огонь до минимума, плотно накройте кастрюлю крышкой и варите примерно 12-15 минут (для басмати) или около 20 минут (для обычного белого).

Не мешайте: во время варки не поднимайте крышку и не перемешивайте рис, иначе зерна начнут ломаться и выделять клейковину.

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