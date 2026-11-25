Свежевыстиранное постельное белье должно пахнуть чистотой, когда вы кладете его на кровать. Однако иногда вместо нежного аромата моющего средства можно почувствовать неприятный затхлый запах. Что еще хуже, иногда он появляется всего через несколько часов сушки.

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Почти каждый может допустить несколько распространенных ошибок при сушке постельного белья, пишет OBOZ.UA.

Одна из самых распространенных ошибок – развешивать белье слишком плотно. Постельное белье занимает много места, из-за чего его сложно сушить в ограниченном пространстве. Поэтому мы часто пытаемся разместить на сушилке несколько наволочек, простыню и пододеяльник.

Однако, если ткани касаются друг друга, воздух не может свободно циркулировать между ними. В результате материал высыхает неравномерно, а участки, где слои соприкасаются, остаются влажными гораздо дольше, что, если этого не заметить, может привести к появлению затхлого запаха.

Подвешивание сложенных наволочек тоже может стать проблемой. Большое одеяло можно легко повесить на сушильную решетку, сложив два слоя друг на друга. То же касается наволочек, которые иногда вешают сложенными пополам. К сожалению, это удобное решение не так хорошо, как может показаться.

Внутренняя сторона ткани может оставаться влажной, даже когда внешняя сторона кажется сухой. Поэтому лучше всего вешать постельное белье как можно ровнее, без лишних складок. Однако, если это невозможно, регулярно переворачивайте сложенное постельное белье, чтобы оно высыхало равномерно.

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На свежесть выстиранного постельного белья также существенно влияют методы стирки. К ним относятся длительное хранение мокрого белья в стиральной машине, перегрузка барабана и регулярная чистка стиральной машины.

Во время сушки регулярно открывайте окно или проветривайте комнату. Если воздух влажный, подумайте об использовании осушителя воздуха. Не сушите постельное белье в маленькой закрытой ванной комнате без надлежащей вентиляции. Пар и влага от ткани могут еще больше повысить влажность в комнате, что еще сильнее продлит сушку белья.

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Техника развешивания тоже важна. Перед тем как развешивать постельное белье, тщательно встряхните его, чтобы расправить ткань и разделить слипшиеся слои. Повесьте пододеяльник широко, желательно за два угла, чтобы его поверхность не складывалась пополам. Также разложите наволочки вдоль. Оставляйте промежутки между каждой вещью. Если места мало, лучше сушить постельное белье партиями.

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