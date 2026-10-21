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Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
54
Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками
Рецепт жареного картофеля на сковороде. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Жареный картофель – блюдо, которое любят все практически. А готовится она очень просто, достаточно всего лишь – ее правильно порезать, замочить в воде, после – пожарить.

Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками

Как правильно жарить картофель

Редакция FoodOboz делится советами, как правильно жарить картофель, чтобы он был с хрустящей корочкой. 

Как правильно жарить картофель

1. Желательно жарить на топленом масле, так намного вкуснее.

Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками

На каком масле жарить картофель

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2. Картошку после того как почистили и помыли, обязательно высушите. Нарезаем соломкой, масло нагреваем и отправляем в разогретую сковороду картошку.

Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками

Как порезать картофель

3. Первый раз перемешиваем только через 7-8 минут, огонь должен быть между средним и максимальным. Второй раз перемешиваем через 5-6 минут и так уже до готовности, но прежде чем перемешать в третий раз, сначала солим, перчим, добавляем заранее отварное мясо.

Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками

Вкусный жареный картофель

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