Как правильно жарить картошку, чтобы она не горела и не прилипала к сковороде: делимся лайфхаками
Жареный картофель – блюдо, которое любят все практически. А готовится она очень просто, достаточно всего лишь – ее правильно порезать, замочить в воде, после – пожарить.
Редакция FoodOboz делится советами, как правильно жарить картофель, чтобы он был с хрустящей корочкой.
Как правильно жарить картофель
1. Желательно жарить на топленом масле, так намного вкуснее.
2. Картошку после того как почистили и помыли, обязательно высушите. Нарезаем соломкой, масло нагреваем и отправляем в разогретую сковороду картошку.
3. Первый раз перемешиваем только через 7-8 минут, огонь должен быть между средним и максимальным. Второй раз перемешиваем через 5-6 минут и так уже до готовности, но прежде чем перемешать в третий раз, сначала солим, перчим, добавляем заранее отварное мясо.
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