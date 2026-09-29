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Как правильно размножить гортензии: два простых способа

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read3 мин
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Как правильно размножить гортензии: два простых способа
Гортензия
Источник: Pexels

Гортензии легко размножать черенками, а осень — подходящее время для этой процедуры. Проще всего воспользоваться одним из двух способов: укоренить побег в субстрате или поставить его в воду.

Для размножения лучше всего выбирать побег без цветов. Если такого нет, можно взять веточку с уже отцветшим соцветием и удалить его. Осенью лучше всего укореняются полудревесные побеги. Их нижняя часть уже должна быть более твёрдой, а верхняя — ещё мягкой и гибкой. Подробности сообщает Deccoria.

Как подготовить черенок гортензии

Побег нужно срезать чуть ниже узла с листиком. Оптимальная длина черенка – примерно 10–15 см.

Нижние листья следует удалить, оставив только одну пару на верхушке. Остальные листовые пластины можно укоротить примерно наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.

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После этого нижнюю часть черенка следует окунуть в стимулятор корнеобразования. Подойдет препарат в виде порошка или жидкости.

Первый способ: укоренение в субстрате

Подготовьте небольшой горшок с рыхлым питательным субстратом или зрелым компостом. В центре сделайте небольшое углубление, вставьте черенок и осторожно уплотните землю вокруг него.

После посадки растение нужно хорошо полить. В дальнейшем важно следить, чтобы почва не пересыхала, но и не была постоянно мокрой. Горшок лучше поставить в светлое место без прямого палящего солнца.

Второй способ: укоренение в воде

Подготовка черенка такая же, но вместо посадки в почву его помещают в стакан или небольшую посуду с водой комнатной температуры.

Черенок нужно держать в тёплом и светлом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. Главное преимущество этого способа — можно легко наблюдать за появлением корешков. Воду желательно менять не реже одного раза в неделю. В то же время укоренение в воде нередко занимает больше времени, чем в субстрате.

Как защитить молодые гортензии зимой

Черенки, укоренившиеся осенью, особенно чувствительны к сильным морозам. Если они растут в горшках, их следует защитить агроволокном, специальным утеплительным чехлом или другим материалом, который снизит риск промерзания.

Переносить растения в тёплую комнату необязательно. Они могут зимовать в прохладной теплице или другом защищённом месте, где достаточно света.

Если молодые гортензии остаются на улице, для них нужно выбрать защищенный от ветра участок. Во время сильных морозов можно использовать дополнительные укрытия, но их необходимо периодически проветривать.

Также важно контролировать влажность. Почва не должна полностью пересыхать, однако застой воды не менее опасен. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия.

Когда пересаживать гортензию в открытый грунт

Молодые растения не стоит высаживать в сад сразу после осеннего укоренения. Морозы могут повредить ещё слабую корневую систему. Лучше дождаться весны и пересадить гортензию в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков.

При этом придется запастись терпением: после укоренения молодой гортензии может потребоваться около двух-трех лет, прежде чем она начнет цвести.

Самостоятельное размножение имеет и ещё одно преимущество. Черенок, взятый со здорового куста, фактически повторяет характеристики материнского растения. Поэтому можно заранее знать, какого цвета будут цветы и какой будет форма куста.

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