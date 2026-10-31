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Как правильно обрезать ежевику: урожай будет лучше

Елена БылимЕлена Былим
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Как правильно обрезать ежевику: урожай будет лучше
Правила ухода за ежевикой. Источник: unsplash.com

Ежевика может ежегодно давать много сочных ягод, если обеспечить ей надлежащий уход и своевременно удалять лишние побеги. Одна из важнейших процедур для этой культуры – обрезка, ведь без нее кусты быстро загущаются, а урожайность постепенно снижается.

Опытная садовница, известная в социальных сетях под именем "Дама с мотыгой", напомнила о важности осенних работ и объяснила, как правильно формировать растение. По ее рекомендации, октябрь – подходящий период для обрезки ежевики, если завершить процедуру до наступления сильных морозов.

Когда обрезать ежевику и почему это важно

Ежевика нуждается в регулярном формировании, поскольку ее побеги растут довольно интенсивно, а плодоношение происходит преимущественно на двухлетних ветках. После завершения сезона побеги, которые уже дали ягоды, больше не будут плодоносить, поэтому их целесообразно удалить. Если оставить старые ветки, куст станет гуще, уход за ним усложнится, а молодым побегам будет не хватать света и пространства для развития.

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Как правильно обрезать ежевику: урожай будет лучше

Как выращивать ежевику. Источник: unsplash.com

Садовод "Дама с мотыгой" советует проводить осеннюю обрезку сразу после сбора урожая или не позднее конца октября, ориентируясь на погодные условия. Такая процедура помогает поддерживать правильную форму куста, улучшает проветривание и облегчает сбор ягод в следующем году. При этом важно учитывать, что ежевика чувствительна к морозам, поэтому в регионах с холодными зимами сроки и интенсивность обрезки стоит согласовывать с особенностями сорта и местным климатом.

Как правильно обрезать ежевику: основные шаги

Первый шаг – удалить побеги, которые уже плодоносили. Их срезают как можно ближе к уровню почвы, поскольку следующего урожая на этих ветках уже не будет. Это освобождает место для молодых побегов и уменьшает загущенность куста.

Второй шаг – оставить 6-8 самых сильных молодых побегов, которые выросли в течение текущего сезона. Именно они должны обеспечить плодоношение в следующем году. Слабые, поврежденные или лишние ветки нужно удалить, чтобы растение направляло ресурсы на развитие перспективных побегов.

Третий шаг – укоротить выбранные побеги примерно до двух метров и подвязать их к опоре, если это соответствует особенностям выращиваемого сорта. Боковые ответвления садовница рекомендует укорачивать примерно до 50 сантиметров, чтобы куст не разрастался чрезмерно. После обрезки стоит проверить, достаточно ли места между ветками для циркуляции воздуха и проникновения солнечного света.

Регулярная обрезка помогает контролировать рост ежевики, поддерживать здоровье куста и облегчать уход за ним в течение сезона. В то же время для хорошего плодоношения растению нужны солнечное место, защита от холодных ветров, плодородная и хорошо дренированная слабокислая почва, а также надлежащий полив.

Стоит следить и за состоянием побегов: например, серая гниль и другие грибковые заболевания могут проявляться пятнами и повреждениями, которые не следует оставлять без внимания. Сочетание правильной обрезки с комплексным уходом поможет создать благоприятные условия для будущего урожая.

OBOZ.UA предлагает садоводам узнать, где в саду лучше не высаживать плодовые деревья.

 
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