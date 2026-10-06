Как правильно обрезать малину осенью: важные правила

Осень все еще радует теплыми днями – настало время обрезки плодовых кустарников, в том числе и малины. Всем, кто выращивает эту ягоду на собственном участке, стоит знать, как правильно проводить процедуру и чего лучше избегать, чтобы не навредить растениям.

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Своевременно и правильно ухоженная осенью малина отблагодарит богатым урожаем в следующем летнем сезоне. Как провести все процедуры без ошибок, рассказало издание Interia Kobieta.

Что дает осенняя обрезка плодовых кустарников

Осень – идеальное время для санитарной и формирующей обрезки. Сейчас особое внимание следует уделить смородине, крыжовнику, а также ремонтантной малине, которая плодоносит на побегах текущего года. Для последней осенняя обрезка имеет решающее значение, ведь она помогает кустам лучше подготовиться к морозам и гарантирует обильный урожай в следующем году.

Благодаря этому кусты малины весной пустят новые, сильные побеги, которые впоследствии щедро урожайят ягодами. Кроме того, растения станут более устойчивыми к болезням и вредителям: удаление старых ветвей, уже завершивших плодоношение, лишает споры грибков и насекомых уютных мест для зимовки.

Удаление сухих верхних частей также облегчает зимовку кустов. Растениям больше не придется тратить ресурсы на поддержание отмерших частей, благодаря чему они гораздо легче перенесут низкие температуры.

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Как правильно обрезать малину осенью: основные правила

Ключевых тонкостей осенней обрезки малины не так уж и много. Но их нужно внимательно соблюдать.

Сроки проведения. Существует универсальное правило для всех сортов. В сентябре осенняя малина обычно еще продолжает плодоносить, но если она закончила плодоносить раньше, обрезку можно начинать сразу.

Существует универсальное правило для всех сортов. В сентябре осенняя малина обычно еще продолжает плодоносить, но если она закончила плодоносить раньше, обрезку можно начинать сразу. Техника обрезки. Побеги, которые дали урожай, очень легко узнать по засохшим остаткам соцветий и ягод на верхушках. Их нужно срезать до самого уровня земли, и делать это можно сразу осенью.

Побеги, которые дали урожай, очень легко узнать по засохшим остаткам соцветий и ягод на верхушках. Их нужно срезать до самого уровня земли, и делать это можно сразу осенью. Особенности двухлетних сортов. Если у вас растет двухлетняя (летняя) малина, которая образует ягоды на прошлогодних побегах, молодые зеленые ветки, выросшие в этом сезоне и еще не цветшие, трогать нельзя – их оставляют на следующий год.

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