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Как стирать вещи из шерсти, чтобы они не испортились: несколько простых правил

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
165
Как стирать вещи из шерсти, чтобы они не испортились: несколько простых правил
Как стирать вещи из шерсти. Источник: Pexels

Шерсть — это уникальный материал, который обеспечивает тепло и комфорт в холодные дни, но требует бережного ухода. Слишком высокая температура воды или интенсивное отжимание могут необратимо повредить волокна.

Правильный уход поможет сохранить ваши свитера в наилучшем виде и позволит вам наслаждаться ими на протяжении многих сезонов. Узнайте, как стирать и сушить их, чтобы избежать распространенных ошибок, пишет OBOZ.UA.

При стирке шерстяных свитеров нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить их. Ручная стирка, конечно, является самым безопасным вариантом. Однако важно соблюдать рекомендации по температуре воды. Шерсть переносит только тёплую воду примерно 20–30 градусов по Цельсию, иначе одежда начнёт садиться.

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При ручной стирке свитеров помните, что следует избегать трения и отжима ткани. Вы также можете стирать шерсть в стиральной машине, но обязательно выберите подходящую программу.

При этом помните, что нельзя устанавливать слишком высокую скорость отжима, выбирая 400–600 об/мин или вообще отказываясь от него. Конечно, как и при ручной стирке, не устанавливайте температуру выше 30 градусов по Цельсию.

Выбор правильного стирального порошка также имеет решающее значение. В идеале он должен быть мягким и не содержать агрессивных химических веществ и отбеливателя, которые могут повредить волокна свитера.

Средства, содержащие ланолин, хорошо подходят, поскольку они смягчают волокна и помогают им восстановить первоначальный вид. Однако, если у нас нет таких средств под рукой, мы можем использовать шампунь или кондиционер для волос.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что эксперты назвали самую стильную зимнюю куртку этого года.

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