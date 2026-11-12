Как стирать белые шторы, чтобы они не становились серыми и тусклыми: одна хитрость

Белые шторы прекрасно смотрятся на окнах. С одной стороны, они защищают частную жизнь жильцов, а с другой – делают интерьер светлее, одновременно рассеивая попадающий в комнату свет. Это создает приятную и уютную атмосферу в комнате.

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Белый цвет ассоциируется со свежестью и порядком, поэтому стоит убедиться, что ваши шторы действительно белые. К сожалению, со временем они имеют тенденцию сереть или желтеть. Что можно сделать, чтобы вернуть им чистоту? Действенное традиционное домашнее средство – замочить их в пахте, пишет OBOZ.UA.

На волокнах штор скапливается разная грязь. Пыль, смог и пыльца с улицы довольно быстро лишают их белизны. Однако есть домашние средства, которые можно попробовать, чтобы освежить шторы. Одно из них – замачивание ткани в пахте перед стиркой.

Пахта – это ферментированный молочный напиток с легкой кремовой консистенцией. Ее издавна используют не только в кулинарии, но и в традиционных способах освежения тканей.

Однако перед использованием пахты стоит проверить рекомендации производителя ткани и протестировать ее на незаметном участке ткани. Это особенно важно для легких, деликатных штор.

Как использовать пахту для замачивания штор

В большой миске смешайте холодную воду и пахту в соотношении 1:1. Перед замачиванием всей шторы протестируйте средство на незаметном участке ткани.

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Если ткань хорошо переносит раствор, поместите белые шторы в него. Традиционно их следует оставлять в растворе не менее чем на 12 часов. После этого осторожно отожмите лишнюю жидкость и постирайте шторы вручную или в стиральной машине согласно инструкциям производителя на ярлыке.

Используйте подходящее мягкое моющее средство для белых тканей. Тщательное полоскание и стирка штор особенно важны, поскольку остатки пахты могут вызвать неприятный запах или оставить следы на ткани. Обязательно не используйте горячую воду – высокая температура может привести к сворачиванию молочных белков и затруднить удаление остатков пахты с ткани.

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Замачивание штор в пахте – одно из традиционных домашних средств для их освежения. После такого отбеливания они должны стать заметно ярче, свежее и чище.

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