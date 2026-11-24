Белый налет на кране – это не что иное, как известковый налет, который может появиться уже через несколько дней, отчасти из-за жесткой воды. Ежедневная чистка не даст особого эффекта, если вы не используете правильную технику.

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Вместо того чтобы каждый день пытаться вернуть ему блеск с помощью магазинных средств для удаления накипи, используйте домашнюю альтернативу: трюк с уксусом и бумажными полотенцами, который дает результат всего за 15 минут, пишет OBOZ.UA.

Чаще всего известковый налет скапливается в местах скопления воды и влаги. К наиболее проблемным местам, где часто образуется стойкий известковый налет, относятся основание смесителя, где он соприкасается с раковиной, излив, аэратор, ручки и соединения между отдельными компонентами.

Мы часто прикасаемся к ним мокрыми руками, и когда вода испаряется, содержащиеся в ней минералы образуют шероховатый слой, который трудно удалить. Там, где вода остается в узких щелях, слой удалить сложнее всего, но есть домашнее средство.

Как это работает

Вы можете легко удалить отложения с кранов с помощью бумажного полотенца, смоченного в растворе уксуса. Это лучше, чем бесцельно опрыскивать сантехнику химикатами, поскольку пропитанная бумага удерживает уксус непосредственно на отложениях, а не позволяет ему стекать.

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Для этого нужно смешать уксус и воду в соотношении 1:1, смочить в растворе бумажное полотенце и обернуть им пораженные участки. Через 15 минут полотенце можно снять, слегка почистить кран щеткой, промыть его водой и вытереть насухо.

Однако следует быть осторожным, используя уксус на поверхностях из мрамора, травертина или другого натурального камня.

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