Как избавиться от крыс в саду осенью: эффективные советы от опытных садоводов

С понижением температуры крысы становятся основными вредителями, появляющимися в садах. После тёплого лета, создавшего благоприятные условия для размножения этих вредителей, осень несет с собой повышенный риск заражения, поскольку они приходят в сады в поисках пищи, тепла и укрытия.

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Одной из главных вещей в садах, привлекающих крыс, является компост. Но не все его виды привлекают грызунов. Избегайте этих трех продуктов, советует OBOZ.UA.

Не добавляйте туда мясо, жиры или вареные продукты, особенно те, которые содержат крахмал. Речь идет о картофеле, рисе или макаронных изделиях.

Зато хорошо будет положить в компост зелень и различные пищевые отходы в виде кожуры от фруктов и овощей.

Коричневый цвет — это богатые углеродом материалы с полудревесной или древесной текстурой. Обычно это картон и веточки.

Также рекомендуется держать компост накрытым, чтобы отпугивать крыс, особенно осенью и зимой. Убедитесь, что нет щелей или дыр, в которые могут пролезть крысы.

Это предотвращает проникновение крыс, а накрытие материалов позволяет отходам быстро нагреваться для более быстрого компостирования. Это также защищает от сильных зимних дождей, которые могут охладить или чрезмерно увлажнить компост.

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