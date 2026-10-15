Как избавиться от пыли и грязи в батареях перед запуском отопления: вирусный трюк из TikTok

Пыль, грязь и микробы скапливаются в радиаторах, и мы часто вспоминаем об их тщательной очистке лишь перед началом отопительного сезона.

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В последнее время в интернете распространяется интересная хитрость, которая якобы делает радиаторы чище, свежее и, как утверждают некоторые, после нее батарея эффективнее рассеивает тепло, пишет OBOZ.UA.

Метод заливки водой подходит не для всех радиаторов, а только для панельных, если это разрешено производителем. Его также ни в коем случае нельзя применять к электронным моделям.

Один из трюков в TikTok для очистки радиаторов заключается в том, чтобы залить воду и небольшое количество смягчителя для белья через отверстия радиатора, чтобы удалить пыль, шерсть домашних животных и другой мусор, попавший в щели. Дополнительным бонусом является приятный аромат.

Согласно этому методу, после отключения отопления нужно снять верхнюю решетку панельного радиатора, а затем промыть её приготовленным раствором. Не забудьте протереть внешнюю часть радиатора, так как она регулярно загрязняется.

Заливая раствор в радиатор через его верхние отверстия, не забудьте подложить под него полотенца и поставить миску, чтобы не затопить гостиную или спальню.

Этот способ очистки радиатора прост, но сначала нужно тщательно проверить, можно ли мыть радиатор водой, особенно с добавлением моющих средств.

Это может привести к намоканию радиатора, его повреждению или даже к короткому замыканию. Кондиционер для белья сам по себе, хотя и имеет приятный запах, не улучшит качество воздуха в вашем доме.

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