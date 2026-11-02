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Как избавиться от неприятного запаха из мусорного бака: простой лайфхак

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
495
Как избавиться от неприятного запаха из мусорного бака: простой лайфхак
Как избавиться от неприятного запаха от мусора. Источник: Pexels

Неприятные запахи из мусорного бака сохраняются даже после регулярного вывоза и очистки. Часто причиной становятся остатки еды, шелуха, кофейная гуща или протекающая жидкость.

К счастью, есть простой способ решить эту проблему: просто посыпьте немного пищевой соды на дно мусорного бака, пишет OBOZ.UA.

Пищевая сода имеет множество применений не только на кухне, но и в уборке дома. Одно из них – нейтрализация некоторых соединений, вызывающих неприятные запахи. Она реагирует, среди прочего, с кислотными соединениями, образующимися при разложении пищевых отходов, превращая их в соли. Она не устраняет все запахи, но может эффективно снизить их интенсивность.

Пищевая сода может стать простым решением для дополнительной очистки, особенно учитывая, что она дешевая и простая в использовании. Нет необходимости готовить смесь или использовать агрессивные моющие средства. В сочетании с регулярной уборкой и вывозом мусора она может решить проблему неприятных запахов.

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Перед использованием пищевой соды тщательно очистите мусорный контейнер от остатков еды и вымойте его, удалив всю грязь и засохшие остатки жидкости. Используйте мыльную воду, а затем тщательно высушите контейнер. Только после этого можно посыпать дно тонким слоем пищевой соды – обычно достаточно 3-4 столовых ложек. Затем замените пакет на новый.

Пищевую соду стоит заменить, когда она станет влажной, затвердеет или перестанет нейтрализовать запахи. Это также стоит сделать, если из отходов вытекает жидкость. Если у вас металлический контейнер, вместо того чтобы насыпать пищевую соду прямо на дно, безопаснее будет поместить ее в небольшой бумажный пакет.

Если у вас под рукой нет пищевой соды, можно попробовать другой метод. Альтернативой может стать небольшое количество чистого, неиспользованного наполнителя для кошачьего туалета, желательно без запаха. Просто насыпьте немного на дно, но не забывайте регулярно его менять.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как стирать одежду, чтобы она приятно пахла.

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