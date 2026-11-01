Как избавиться от неприятного запаха от куртки: действенный способ освежить одежду

Когда температура начнет постепенно снижаться, теплая куртка быстро станет неотъемлемой частью повседневной одежды. Однако, прежде чем достать ее из шкафа, стоит убедиться, что она чистая и приятно пахнет.

Видео дня

Дорогие средства или поход в химчистку не всегда необходимы. Просто запомните несколько советов, как освежить зимнюю одежду, не повредив ткань, пишет OBOZ.UA.

Прежде всего, перед стиркой куртки внимательно проверьте этикетку. Производитель укажет рекомендуемую температуру, способ стирки и любые ограничения по отжиму. Модели с натуральным наполнителем, мембраной или специальным защитным покрытием требуют особого ухода.

Перед стиркой опустошите карманы, застегните молнии и липучки, а также, если возможно, снимите меховую отделку. Стирайте куртку отдельно от другой одежды, выбрав режим стирки в соответствии с инструкциями на этикетке. Наиболее эффективным будет деликатный режим стирки и небольшое количество подходящего моющего средства.

Важно не переборщить с моющим средством, поскольку его чрезмерное количество может оставить следы на ткани и затруднить полоскание. Правильная сушка также важна. После стирки лучше всего повесить куртку на вешалку в хорошо проветриваемом помещении, подальше от радиаторов и прямых источников тепла. Если это пуховик, его следует периодически встряхивать, чтобы наполнитель не сбивался.

Пищевая сода может стать хорошим способом освежить куртку. Всего небольшое количество этого популярного средства может помочь нейтрализовать неприятные запахи, возникающие при длительном хранении. Это особенно полезно, если куртка выглядит чистой, но после того, как вы ее достаете, пахнет не так свежо.

РЕКЛАМА

Просто насыпьте примерно 2-3 столовые ложки пищевой соды, или примерно 30-45 граммов средства, в барабан стиральной машины. Затем добавьте подходящее моющее средство для вашего типа куртки. Выберите программу в соответствии с инструкциями на ярлыке по уходу и запустите стирку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что эксперты назвали самую стильную зимнюю куртку этого года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Главные истории дня