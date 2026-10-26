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Как навсегда избавиться от моли в шкафу: эта специя точно есть на вашей кухне

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
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Как навсегда избавиться от моли в шкафу: эта специя точно есть на вашей кухне
Как избавиться от моли в шкафу. Источник: Pexels

Осенью шкафы заполнены теплыми свитерами, шерстяными кардиганами и куртками. К сожалению, эта одежда может привлекать моль, личинки которой повреждают и разрушают натуральные волокна.

Чтобы отпугнуть их, найдите эту специю в своем кухонном шкафу. Ее аромат заставит вредителей держаться подальше от вашего шкафа, пишет OBOZ.UA.

Эти насекомые часто прячутся в складках одежды, швах и нишах шкафа, поэтому их не всегда легко заметить. Поэтому крайне важно регулярно осматривать свой шкаф, вытирая пыль с полок и дна шкафа и протирая их водой, возможно, раствором уксуса. Также важно не оставлять грязную одежду внутри надолго, поскольку она чрезвычайно привлекательна для моли.

Взрослые особи обычно незаметны, избегают света и внимания. Однако личинки, которые поселяются в вашем шкафу, могут нанести серьезный ущерб одежде из натуральных волокон.

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Поэтому, если вы заметили дыры в своих свитерах, немедленно принимайте меры, поскольку только срочные действия могут эффективно устранить их. Самое главное – тщательно очистить шкаф и привести одежду в порядок, а также принять профилактические меры, чтобы навсегда избавиться от этих насекомых.

Одно из самых популярных домашних средств от моли – лавровый лист. Известный прежде всего как специя, он источает интенсивный, характерный аромат, который может быть эффективным средством от насекомых. Однако его следует рассматривать как натуральный способ защиты от моли и профилактическое средство, а не как способ устранения уже существующего заражения.

Самый простой способ – поместить несколько сухих листьев в небольшой хлопковый мешочек и положить его в чистый и аккуратный шкаф. Можно также положить их на блюдце на полке.

Лучше всего разместить их рядом с шерстяными свитерами, шарфами и другими вещами, которые вы хотите защитить. Лучше не втискивать их прямо в ткань, поскольку они могут оставить следы. Их следует периодически заменять, поскольку их аромат теряет свою эффективность.

Этот бытовой прием может сработать, но только в сочетании с регулярной уборкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что добавить в крупы, чтобы не заводились моль и жучки.

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