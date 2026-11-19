Борьба с пищевой молью на кухне может быть утомительной. Однако нет необходимости прибегать к химикатам.

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Если вы предпочитаете домашние средства для повседневной борьбы с вредителями, можете попробовать этот метод.

Вам не нужны дорогие химические средства из магазина, чтобы избавиться от пищевой моли. Домашних средств будет достаточно, но сначала нужно тщательно очистить шкафы и комоды от личинок и остатков загрязненных продуктов, пишет OBOZ.UA.

К сожалению, все открытые продукты придется выбросить, поскольку они больше не пригодны для употребления. После очистки шкафчиков можно попробовать трюк с мылом и горстью сушеной гвоздики. Воткните гвоздику в кусок мыла, чтобы он напоминал ежика, и поместите его в шкафчики.

Это домашнее средство может быть эффективным, поскольку пищевая моль чувствительна к сильным запахам, а сочетание мыла и гвоздики, несомненно, эффективно.

Гвоздика содержит эвгенол, обладающий сильным пряным ароматом, а мыло тоже имеет сильный запах. Конечно, это не волшебная палочка, которая полностью избавит вас от пищевой моли, если проблема серьезная.

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Лавровый лист также отпугивает пищевую моль. Просто положите несколько сушеных листьев в кухонные шкафчики, например, на тарелку или в миску рядом с сухими продуктами.

Его интенсивный аромат может отпугивать взрослых насекомых. Однако важно помнить, что сам по себе запах не уничтожит личинок моли. Необходимо тщательно убрать кухню.

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