Осеннее и зимнее утро часто начинается с протирания мокрых окон и подоконников. Однако, прежде чем покупать дорогостоящее оборудование, стоит попробовать простое домашнее средство.

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Все, что вам нужно, – это миска и крупная каменная соль. Это простое сочетание может помочь уменьшить досадную проблему конденсата на окнах, пишет OBOZ.UA.

Прежде чем обращаться к более дорогим решениям, стоит попробовать простой поглотитель влаги из крупнозернистой каменной соли. Он обладает гигроскопическими свойствами, то есть может связывать влагу из окружающей среды.

Чтобы сделать домашний соляной поглотитель влаги, вам понадобится только широкая миска или небольшая банка и несколько горстей соли. Просто насыпьте соль в емкость и поставьте ее на подоконник, желательно возле окна, обеспечив устойчивую поверхность. Чтобы соляной поглотитель работал как следует, нужно регулярно проверять состояние соли. Если она начинает слипаться, становится влажной или растворяется, замените ее свежей солью.

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Самодельный осушитель воздуха из каменной соли может дополнительно помочь уменьшить скопление влаги вокруг окон. Однако его не следует считать решением проблемы мокрых окон.

Регулярное проветривание, проверка вентиляционных решеток на наличие засоров, отказ от сушки белья в помещении и поддержание стабильной температуры являются ключевыми мерами. Также стоит контролировать уровень влажности с помощью гигрометра. Это поможет вам определить, связана ли проблема с повседневными привычками или требует более тщательного изучения.

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