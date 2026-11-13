Как повесить джинсы после стирки, чтобы они быстрее высохли: одна хитрость

Сушить белье осенью и зимой непросто. Одежду нельзя надолго оставлять на улице, как это можно делать летом, а значит, она сохнет дольше и больше подвержена воздействию влаги. Может начать пахнуть затхлостью.

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Особенно проблемными в этом плане являются джинсы, поскольку они долго сохнут, так как объемные и изготовлены из плотной ткани. Однако существуют эффективные хитрости, которые облегчают сушку джинсов, пишет OBOZ.UA.

Довольно распространенное явление – джинсы медленно сохнут и после стирки имеют неприятный запах затхлости. Это распространено осенью, поэтому важно знать, как правильно их сушить. Ключ к успеху – правильно их развесить.

В случае с брюками их сначала следует сложить пополам вдоль, а затем повесить на перекладину, при этом одна из штанин должна свисать с соседней перекладины.

Распространенная ошибка поляков – не ухаживать за джинсами после того, как их повесили. Вместо этого их следует выворачивать наизнанку каждые два часа, чтобы они равномерно сохли. Также важно помнить о том, что нужно оставлять определенное расстояние между вещами.

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Чтобы ускорить процесс сушки, нужно тщательно отжать брюки в стиральной машине. Хитрый прием, который действительно работает, – бросить сухое хлопковое полотенце в барабан и снова нажать кнопку отжима.

Это эффективно, поскольку полотенце впитывает влагу из мокрой одежды, поэтому брюки не такие мокрые после извлечения из стиральной машины и быстро высыхают в сушилке. Некоторые также ставят вентилятор рядом с сушилкой с мокрыми брюками или размещают сушилку возле радиатора. Конечно, на безопасном расстоянии.

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