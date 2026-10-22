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Как почистить замшевую обувь без магазинных средств: домашний лайфхак

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Как почистить замшевую обувь без магазинных средств: домашний лайфхак
Как почистить замшевую обувь. Источник: Pexels

Замшевые ботильоны или ботинки челси – классический элемент осеннего гардероба. Они выглядят элегантно и хорошо сочетаются с разнообразной одеждой, включая пальто и куртки. Однако они могут доставлять проблемы, поскольку быстро пачкаются, а дождь, грязь или пыль легко могут испортить их привлекательность.

Однако вам не обязательно покупать дорогие средства или отдавать обувь в профессиональную чистку. Прежде чем тратить деньги, попробуйте эти простые и безопасные домашние средства для чистки замшевой обуви, которые, вероятно, уже есть у вас в ящике, пишет OBOZ.UA.

Этот метод, вероятно, подойдет не для каждого вида замши, поэтому сначала стоит попробовать почистить обувь в незаметном месте, чтобы избежать случайного повреждения.

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Достаньте хлебную корку из хлебницы. В идеале такую, которая пролежала на кухне как минимум сутки. Осторожно потрите пятна белой стороной корки. Они должны исчезнуть, но будьте осторожны, чтобы не испачкать обувь крошками.

Чистка замшевой обуви черствым хлебом – не единственный способ привести ее в идеальное состояние перед выходом из дома. Белый ластик работает аналогично. Он может эффективно удалять поверхностные пятна, не намочив замшу.

Еще один важный момент: замшевую обувь нельзя стирать в стиральной машине или сильно тереть, так как это может ее повредить. Однако ее можно освежить паром.

Просто вскипятите воду в чайнике и подержите обувь над паром мгновение. Затем дайте ей высохнуть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как убрать неприятный запах из обуви после тренировок.

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