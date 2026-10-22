Как почистить замшевую обувь без магазинных средств: домашний лайфхак

Замшевые ботильоны или ботинки челси – классический элемент осеннего гардероба. Они выглядят элегантно и хорошо сочетаются с разнообразной одеждой, включая пальто и куртки. Однако они могут доставлять проблемы, поскольку быстро пачкаются, а дождь, грязь или пыль легко могут испортить их привлекательность.

Видео дня

Однако вам не обязательно покупать дорогие средства или отдавать обувь в профессиональную чистку. Прежде чем тратить деньги, попробуйте эти простые и безопасные домашние средства для чистки замшевой обуви, которые, вероятно, уже есть у вас в ящике, пишет OBOZ.UA.

Этот метод, вероятно, подойдет не для каждого вида замши, поэтому сначала стоит попробовать почистить обувь в незаметном месте, чтобы избежать случайного повреждения.

Достаньте хлебную корку из хлебницы. В идеале такую, которая пролежала на кухне как минимум сутки. Осторожно потрите пятна белой стороной корки. Они должны исчезнуть, но будьте осторожны, чтобы не испачкать обувь крошками.

Чистка замшевой обуви черствым хлебом – не единственный способ привести ее в идеальное состояние перед выходом из дома. Белый ластик работает аналогично. Он может эффективно удалять поверхностные пятна, не намочив замшу.

РЕКЛАМА

Еще один важный момент: замшевую обувь нельзя стирать в стиральной машине или сильно тереть, так как это может ее повредить. Однако ее можно освежить паром.

Просто вскипятите воду в чайнике и подержите обувь над паром мгновение. Затем дайте ей высохнуть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как убрать неприятный запах из обуви после тренировок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Главные истории дня