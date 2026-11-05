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Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
4,4 т.
Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод
Как почистить вытяжку. Источник: Pexels

Тщательная очистка кухонной вытяжки может быть сложной задачей. Многие пропускают ее, что лишь усугубляет ситуацию, делая вытяжку неприятно жирной и липкой.

Однако есть простой австралийский метод, который поможет вернуть ей блеск и свежесть, пишет OBOZ.UA.

Австралийский метод очистки вытяжки предполагает использование эвкалиптового масла, которое помогает эффективно растворять жировые отложения и другие стойкие загрязнения.

Как почистить вытяжку на кухне, чтобы сияла как новая: австралийский метод

Как отмыть вытяжку без химии. Источник: Pexels

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Это хорошо работает, поскольку вещества со схожими свойствами легко смешиваются, а значит, маслянистые ингредиенты размягчают засохший жир, облегчая его удаление.

Чтобы воспользоваться этим трюком, нанесите небольшое количество эвкалиптового масла на мягкую ткань и осторожно протрите грязную вытяжку. Затем тщательно вымойте поверхность вытяжки теплой водой с моющим средством для посуды. Для очистки вытяжки также подойдет оливковое масло (обычное, без добавок).

Альтернативный метод

Еще один эффективный способ почистить вытяжку – использовать японский метод. Это еще более простой прием, который предполагает сочетание двух ингредиентов: пищевой соды и воды.

Насыпьте несколько столовых ложек пищевой соды в миску, добавьте немного воды и перемешайте все до образования густой пасты.

Нанесите смесь на жирные участки вытяжки и накройте влажными бумажными полотенцами на 15 минут . Затем удалите остатки пасты, протрите вытяжку и высушите ее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как без усилий очистить кухонную вытяжку.

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