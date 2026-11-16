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Как почистить шторы, не снимая их с окон: проверенный лайфхак

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
435
Как почистить шторы, не снимая их с окон: проверенный лайфхак
Как освежить шторы без стирки. Источник: Pexels

Многим людям довольно трудно освежить шторы. Однако, оказывается, есть способ легко вернуть им прежнюю красоту, не снимая их с окон. Просто воспользуйтесь пароочистителем и небольшим количеством средства на основе пищевой соды.

Горячий пар нейтрализует неприятные запахи, выпрямит ткани и удалит пылевых клещей и аллергены, пишет OBOZ.UA.

Направьте насадку отпаривателя вертикально сверху вниз, соблюдая необходимое расстояние (около 10-15 см). Лучше не прижимать ее к шторам, поскольку это может повредить ткань.

Важно отметить, что если ваши шторы пыльные, их лучше осторожно вытряхнуть или пропылесосить (установив минимальную мощность всасывания). Также стоит проверить этикетку на шторах, поскольку некоторые ткани могут плохо переносить пар.

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Как почистить шторы, не снимая их с окон: проверенный лайфхак

Как стирать шторы. Источник: Pexels

В самом конце процесса освежения хорошей идеей будет использовать средство, которое дополнительно поможет нейтрализовать неприятные запахи. Речь идет о спрее с пищевой содой. Тщательно смешайте половину чайной ложки этого популярного ингредиента с 250 мл теплой воды.

Затем перелейте раствор в пульверизатор и опрыскайте штору. Делайте это осторожно – шторы не должны быть мокрыми, только слегка влажными. Пищевая сода также поможет сохранить их белоснежный цвет.

Для лучшего результата можно добавить в наше средство несколько капель эфирного масла, что придаст ему приятный аромат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать шторы.

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