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Как почистить матрас без намочивания и стирки: эффективный способ

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
1,3 т.
Как почистить матрас без намочивания и стирки: эффективный способ
Как почистить матрас. Источник: Pexels

Регулярной смены постельного белья недостаточно. Со временем на матрасе скапливается пыль, пот и другие загрязнения, которые могут вызывать неприятные запахи.

К счастью, есть простой способ освежить матрас, не стирая его и не тратя деньги на специальные средства. Вам понадобятся всего два ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, пишет OBOZ.UA.

Один из популярных способов освежить матрас — использовать смесь белого уксуса и воды. Уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает удалить некоторые пятна и нейтрализовать некоторые неприятные запахи. Это делает его подходящим для поверхностной очистки матраса. Приготовить домашний раствор очень просто. Просто смешайте белый уксус с водой в соотношении 1:1 и налейте жидкость в бутылку с распылителем.

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Однако перед использованием смеси ознакомьтесь с рекомендациями производителя матраса. Некоторые материалы, особенно специальные пены, могут негативно реагировать на влагу и кислотные чистящие средства. Если производитель разрешает такую чистку, сначала протестируйте раствор на незаметном участке. Также помните, что уксус неэффективен против клопов или пылевых клещей и не заменяет профессиональную дезинфекцию.

Как почистить матрас уксусом

Прежде чем приступить к чистке, тщательно пропылесосьте матрас, уделяя особое внимание швам, краям и щелям. Именно в этих местах часто скапливается пыль.

Затем выполните следующие простые шаги:

  1. Приготовьте смесь белого уксуса и воды в соотношении 1:1.
  2. Перелейте раствор в бутылку с распылителем.
  3. Распылите небольшое количество жидкости на загрязнённую часть матраса, стараясь не допустить его намокания.
  4. Осторожно протрите поверхность чистой мягкой тканью.
  5. Дайте матрасу полностью высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.

Самое главное — избегать чрезмерного увлажнения матраса. Влага, попадающая внутрь, может задерживаться и способствовать образованию плесени. Поэтому смесь следует использовать экономно, а простыню следует стелить только после того, как поверхность полностью высохнет.

OBOZ.UA ранее писал о том, как выбрать правильный матрас, чтобы не немели конечности.

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