Чистка картофеля часто занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Однако мы можем немного ускорить процесс, воспользовавшись простым кухонным приемом, который сэкономит нам время.

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Секрет заключается в том, чтобы правильно подготовить картофель перед тем, как положить его в кастрюлю. Просто тщательно надрежьте кожуру, пишет OBOZ.UA.

Оказывается, вместо того чтобы чистить сырой картофель, гораздо лучше отварить его в кожуре, а затем очистить пальцами. Однако главное здесь – подготовить картофель заранее.

Впрочем, это несложно. Нам нужно лишь сделать неглубокий надрез вокруг середины каждой картофелины, чтобы начало и конец соединились. Это значительно ускорит весь процесс очистки.

Стоит помнить, что лучше всего подойдут картофелины одинакового размера, поскольку это обеспечит их равномерное приготовление. Также не переусердствуйте с глубиной надреза: достаточно лишь слегка надрезать кожуру.

Применить этот метод на практике несложно. Сначала тщательно вымойте картофель под проточной водой, чтобы удалить землю и грязь. Затем осторожно сделайте надрез, проведя ножом по центру каждой картофелины, стараясь срезать только кожуру и не повредить мякоть.

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Вымытую и надрезанную картошку положите в кастрюлю с водой и варите до мягкости. Охладите ее, промыв холодной водой, чтобы можно было взять ее в руки, не обжегшись. После приготовления кожура должна легко сниматься.

Однако в некоторых местах нам может понадобиться удалить остатки картофельной кожуры ножом или овощечисткой. Это зависит, среди прочего, от сорта картофеля и от того, насколько плотно кожура прилегает к мякоти.

Этот метод упростит весь процесс, поскольку картофель размягчается во время приготовления, и его внешний слой легче отделить. Надрез позволяет не раскрывать кожуру – ее можно просто снять, потянув за края.

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