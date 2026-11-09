Как очистить орехи за минуты без молотка: интересный способ

После сбора урожая грецкие орехи нужно очистить от скорлупы, но это непростая задача, поскольку у них чрезвычайно твердая скорлупа, а мякоть плотно прилегает к ней. Свежая скорлупа также может испачкать руки, оставляя пятна, которые трудно удалить.

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К счастью, существуют проверенные домашние средства, которые значительно облегчают чистку грецких орехов. Если вы не хотите использовать молоток, самый простой способ – просто нагреть их, пишет OBOZ.UA.

Чтобы расколоть грецкие орехи, можно использовать нагревание. Просто разогрейте духовку до 150 градусов Цельсия, выложите орехи в скорлупе на противень в один слой и выпекайте 15 минут.

Через пятнадцать минут выньте грецкие орехи и дайте им немного остыть. Затем просто пальцами разделите скорлупу там, где она естественным образом соединяется.

Этот трюк эффективен, поскольку скорлупа и влага внутри нее могут изменяться под воздействием тепла, что облегчает открытие некоторых орехов, хотя, конечно, этот метод сработает не во всех случаях.

Если вы не хотите жарить грецкие орехи, можно облегчить их открытие другим способом. Доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте грецкие орехи в скорлупе.

Варите их на медленном огне 10 минут, затем выньте шумовкой и подождите, пока они остынут.

Затем попробуйте разъединить скорлупу там, где две половинки естественным образом соединяются, например, кончиком тупого ножа. Горячая вода может размягчить волокнистые соединения, что облегчит их разделение.

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