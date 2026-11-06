Как поддерживать военных после плена: ''Сердце Азовстали'' передает опыт будущим психологам

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как поддерживать военных после плена: "Сердце Азовстали" передает опыт будущим психологам

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
59
Как поддерживать военных после плена: "Сердце Азовстали" передает опыт будущим психологам
Сергей Яровой. Источник: "Сердце Азовстали"

Тренер по посттравматическому росту (ПТР) проекта ОО "Серце Азовстали" Сергей Яровой провел тренинг для военных, вернувшихся из российского плена и проходящих реабилитацию в клинике ADONIS. К встрече также присоединились студенты магистратуры кафедры клинической психологии университета имени Шупика, которые смогли ознакомиться с практическим опытом работы с военными.

Как поддерживать военных после плена: ''Сердце Азовстали'' передает опыт будущим психологам

Сергей Яровой провел тренинг для военных, вернувшихся из российского плена. Источник: "Серце Азовстали"

Тема тренинга – "Важность работы психологов". Участники говорили о роли психологической поддержки в восстановлении после плена, особенностях взаимодействия с военными и значении профессионального сопровождения на пути посттравматического роста.

Для студентов встреча стала возможностью увидеть, как проходит работа с людьми, пережившими травматический опыт войны, пообщаться с военными и получить практическое представление о вызовах, с которыми сталкиваются психологи при работе с этой аудиторией.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
12,7 т.
Идеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всех
12,7 т.
Идеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всех
Алина МилсентАлина Милсент
7,0 т.
Как подготовить лаванду к зиме: советы для новичков
7,0 т.
Как подготовить лаванду к зиме: советы для новичков
Даниил БорщДаниил Борщ
4,6 т.
Поверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видео
4,6 т.
Поверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видео
Как поддерживать военных после плена: ''Сердце Азовстали'' передает опыт будущим психологам

Сергей Яровой провел тренинг для военных, вернувшихся из российского плена. Источник: "Серце Азовсталі"

"Возвращение из плена – это лишь начало сложного пути восстановления. Важно, чтобы рядом с военнослужащим были люди, которые понимают его опыт, могут выслушать, поддержать и помочь найти внутренние опоры. В то же время будущим психологам важно еще во время учебы получать практический опыт взаимодействия с военными, понимать их потребности и особенности пережитого. Ведь качественная поддержка начинается с понимания человека", – отметил Сергей Яровой, защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту "Серце Азовсталі".

Как поддерживать военных после плена: ''Сердце Азовстали'' передает опыт будущим психологам

Сергей Яровой провел тренинг для военнослужащих, вернувшихся из российского плена. Источник: "Серце Азовсталі"

В своей работе проект Рината Ахметова "Серце Азовсталі" использует методики посттравматического роста – подхода, который помогает человеку после пережитой травмы не только восстанавливаться, но и находить новые смыслы, внутренние опоры и возможности для дальнейшей жизни. Один из ключевых принципов этого подхода – "равный – равному", когда люди, имеющие собственный опыт войны и преодоления ее последствий, поддерживают других на пути восстановления.

Организация активно адаптирует международные практики посттравматического роста к украинским реалиям и внедряет их в Украине. Важная часть этой работы – не только непосредственная поддержка защитников Мариуполя и их семей, но и распространение знаний и практического опыта среди специалистов, которые будут работать с ветеранами и другими украинцами, пострадавшими от войны.

Похожие темы
реабилитациявоеннопленныеФонд Рината АхметоваАзовстальУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!