Как поддерживать военных после плена: ''Сердце Азовстали'' передает опыт будущим психологам

Тренер по посттравматическому росту (ПТР) проекта ОО "Серце Азовстали" Сергей Яровой провел тренинг для военных, вернувшихся из российского плена и проходящих реабилитацию в клинике ADONIS. К встрече также присоединились студенты магистратуры кафедры клинической психологии университета имени Шупика, которые смогли ознакомиться с практическим опытом работы с военными.

Видео дня

Тема тренинга – "Важность работы психологов". Участники говорили о роли психологической поддержки в восстановлении после плена, особенностях взаимодействия с военными и значении профессионального сопровождения на пути посттравматического роста.

Для студентов встреча стала возможностью увидеть, как проходит работа с людьми, пережившими травматический опыт войны, пообщаться с военными и получить практическое представление о вызовах, с которыми сталкиваются психологи при работе с этой аудиторией.

"Возвращение из плена – это лишь начало сложного пути восстановления. Важно, чтобы рядом с военнослужащим были люди, которые понимают его опыт, могут выслушать, поддержать и помочь найти внутренние опоры. В то же время будущим психологам важно еще во время учебы получать практический опыт взаимодействия с военными, понимать их потребности и особенности пережитого. Ведь качественная поддержка начинается с понимания человека", – отметил Сергей Яровой, защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту "Серце Азовсталі".

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В своей работе проект Рината Ахметова "Серце Азовсталі" использует методики посттравматического роста – подхода, который помогает человеку после пережитой травмы не только восстанавливаться, но и находить новые смыслы, внутренние опоры и возможности для дальнейшей жизни. Один из ключевых принципов этого подхода – "равный – равному", когда люди, имеющие собственный опыт войны и преодоления ее последствий, поддерживают других на пути восстановления.

Главные истории дня

Организация активно адаптирует международные практики посттравматического роста к украинским реалиям и внедряет их в Украине. Важная часть этой работы – не только непосредственная поддержка защитников Мариуполя и их семей, но и распространение знаний и практического опыта среди специалистов, которые будут работать с ветеранами и другими украинцами, пострадавшими от войны.