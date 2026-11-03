В Петропавловской Борщаговке около сотни человек пришли штурмовать частный дом, который оказался официальным пунктом временной дислокации воинской части 3121 Национальной гвардии Украины, входящей в 1-й корпус НГУ "Азов". Повод – разогнанные в соцсетях байки о "подвале для пыток" на 25–40 человек, якобы смерти одного задержанного, пытках и вымогательстве 100 тысяч гривен за допуск медиков к "тяжелораненым". На месте нашли 18 человек: большинство – мобилизованные, оформлявшиеся перед отправкой в учебные центры, четверо – военнослужащие со статусом СОЧ, задержанные подразделениями НГУ. Ни 25, ни 40, ни трупов, ни застенков. Классика жанра: заголовок был страшнее реальности.

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Дальше началось силовое шоу. Группа людей в масках перелезала через забор, бросала фаеры и яйца, применяла слезоточивый газ и содержимое огнетушителей, вблизи объекта фиксировали звуки выстрелов из огнестрельного или пневматического оружия. На место приехали командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко, Военный омбудсман Ольга Решетилова, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяный, представители ГБР и СБУ. Пивненко лично провел родственников на территорию и показал условия. После осмотра четверых бойцов со статусом СЗЧ отправили в медучреждение НГУ. Заявления о пытках, незаконном удержании гражданских и гибели не подтвердились. Странно, да? Когда нужно кричать "пытают", доказательств ноль, а когда нужно показать условия – почему-то все видно и все работает.

А теперь самое интересное – "медицинская бригада", которая якобы спасала раненых. Публичным спикером выступила женщина, назвавшаяся врачом и владелицей частной службы "Мед-престиж". На самом деле это 49-летняя Валентина Молодая. Она владелица клиники пластической и эстетической хирургии "Молода-я", руководительница нескольких общественных организаций, но к владению или руководству ООО "Мед-престиж" не имеет никакого отношения. ООО "Мед-престиж" зарегистрировано в Николаеве на гражданина Израиля Михаила Фурмана и прекратило операционную деятельность еще в 2023 году. Карета скорой помощи, на которой приехала "медицинская помощь", была продана клиникой частным лицам в 2024 году с юридическим обязательством снять все логотипы и медицинскую символику. То есть на место приехал автомобиль с брендом недействующей клиники, спецсигналами и людьми, которые не имеют к этой клинике никакого отношения. Это не медицина, это реквизит. И чтобы этот реквизит выглядел убедительно, нужно было заранее его подготовить. Случайно такие вещи не появляются.

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Биография госпожи Молодой тоже прекрасно дополняет картину. По данным реестров, ее привлекали за умышленное легкое телесное повреждение по ч. 1 ст. 125 УК Украины, производство закрыли в июне 2026 года за истечением сроков давности. У нее есть история привлечения за управление транспортом в нетрезвом состоянии по ст. 130 КУоАП, оставление места ДТП, мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП и существенные долги перед банками. Идеальный голос "правды" для протеста, где главный тезис – "военные пытают людей". Ничего личного, просто факты. Если человек с таким шлейфом меняет ролевые статусы – то волонтерка, то военная, то журналистка – и не предоставляет ни одного видео или доказательства "пыток", то это не медик, а инструмент.

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Медицинская часть тоже рассыпалась. Пятна, которые показывали толпе как "следы крови и пыток", оказались выделениями из кишечной стомы одного из военнослужащих. Это требует ухода, но не является следствием насилия. Синяки у другого бойца из СОЧ – последствие автомобильной аварии до задержания. То есть вместо пыток – стома и ДТП. Но толпе нужно было что-то эмоциональное, поэтому медицинские показатели превратили в "пытки". Это либо сознательная манипуляция, либо уровень компетентности, за который стыдно даже в комментариях.

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Правовой статус объекта тоже не оставляет места для фантазий. Это не "нелегальная тюрьма", а пункт временной дислокации в/ч 3121 НГУ. Около 80% подразделений НГУ вообще не имеют стационарных пунктов постоянной дислокации из-за расширения штата и ракетной угрозы. ПВД нужен для сбора мобилизованных, оформления документов и отправки в учебные центры, где подготовка длится 58 дней плюс 14 дней слаживания. Там же оформляют задержанных после СОЧ. Изъятие телефонов – базовое требование OPSEC, поскольку скопление включенных мобильных устройств дает врагу радиоэлектронный след для ударов. И именно публичное раскрытие локации во время этого цирка заставило командование НГУ срочно менять дислокацию и эвакуировать личный состав. То есть "борцы за права бойцов" своим штурмом и стримами фактически помогли врагу обозначить цель. Это не протест, а подарок российской разведке, упакованный в патриотические лозунги.

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Лично я вижу спланированную информационно-психологическую операцию или гибридную провокацию. То есть, скорее всего, мы имеем дело не со стихийным бунтом, а с подготовленной постановкой: фейковый медицинский бренд, проданная машина скорой помощи, спикерша с криминальным прошлым и долгами, группа в масках с фаерами и газом, тезисы о "подвале", "пытках", "100 тысячах" и "смерти". Цель – раскачать общество, спровоцировать НГУ на силовой ответ, а потом кричать "вот они, палачи". Если бы кто-то из НГУ открыл огонь, информационный эффект был бы критическим. Потому что реальность с 18 людьми и стомой никого не интересует, а "40 заложников в подвале" – это готовый медиапродукт.

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Инцидент в Петропавловской Борщаговке имеет все признаки спланированной или оперативно подхваченной информационно-силовой провокации. Виноваты не только те, кто бросал фаеры и блокировал военный объект. Виновата и система, которая оставила коммуникационный вакуум вокруг СЗЧ, не объяснила семьям статус и состояние бойцов и позволила посторонним людям заполнить этот вакуум ложью. Нужно проверить финансовые и коммуникационные контакты Валентины Молодой и организаторов доставки "скорой" на наличие связей с РФ или криминалом. Нужно привлечь к ответственности за незаконное использование символики экстренных служб, спецсигналов и силовой штурм. Нужно разделить места размещения мобилизованных и задержанных СЗЧ, потому что смешивать их на одном гражданском объекте – это готовый сценарий для провокации. И нужно наконец наладить нормальное информирование семей, потому что когда люди не получают ответов от командования, они получают их от Валентины Молодой с проданной каретой скорой помощи. А это уже не коммуникация, а диверсия с предупреждающим звонком.

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