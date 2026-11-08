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Как проверить, герметичны ли ваши окна и не пропускают ли холод: быстрый домашний тест

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
1,2 т.
Как проверить, герметичны ли ваши окна и не пропускают ли холод: быстрый домашний тест
Как проверить окна на герметичность. Источник: Pexels

Скоро зима, поэтому пора проверить герметичность ваших окон. Если они пропускают холодный воздух, в вашей квартире всегда будет холодно, потому что тепло будет уходить через них.

Поэтому проведите эту простую проверку как можно скорее, чтобы не замерзнуть и не переплачивать за отопление, пишет OBOZ.UA.

Один из самых распространенных признаков того, что что-то не так, – ощущение холода возле рамы, когда окно закрыто.

Если вы приложите руку к стеклу и почувствуете поток холодного воздуха или услышите свист, это признак того, что ветер проникает в квартиру через щели. Еще один признак негерметичности окна – трудности с его закрыванием.

Как проверить, герметичны ли ваши окна и не пропускают ли холод: быстрый домашний тест

Как проверить окна дома. Источник: Pexels

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Если ручку трудно удерживать в руке или створка начинает провисать, это может свидетельствовать о том, что фурнитура не отрегулирована. Треснувшие, твердые или деформированные уплотнители, которые не прилегают должным образом к раме, также свидетельствуют о негерметичности окон.

Влага, скапливающаяся вокруг оконной рамы, также должна побудить вас проверить ее состояние, хотя пар на стекле тоже может быть признаком высокой влажности в помещении. Последним важным симптомом протекающих окон, о котором стоит упомянуть, может быть просто шум, доносящийся снаружи.

Как проверить герметичность окон

Самый простой тест, который вы можете провести, – это открыть окно и поместить лист бумаги между створкой и рамой. После этого закройте окно и попробуйте вытянуть бумагу.

Если она выскальзывает без какого-либо сопротивления, это может означать, что прижим створки слишком слабый. Стоит повторить тест в нескольких местах, чтобы определить, происходит ли утечка по всему периметру окна или она локальная.

Вы также можете провести тест рукой, медленно проводя ею вдоль края закрытого окна в прохладный ветреный день. Если вы почувствуете сквозняк, тщательнее проверьте состояние уплотнителей и фурнитуры.

Иногда достаточно заменить уплотнители или отрегулировать фурнитуру. Однако иногда протечки окон вызваны неправильной установкой, износом окна или повреждением рамы, и в таких случаях лучше всего вызвать специалиста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в холодильнике скапливается вода и как с этим бороться.

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