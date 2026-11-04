Как проверить, действует ли еще отсрочка или бронирование от мобилизации: объяснение

В Украине проверить действие отсрочки от мобилизации или бронирования можно в приложении "Резерв+". В нем указан актуальный статус документа и срок его действия. Если автоматического продления не произошло, нужно выяснить причину и подать новый запрос.

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Об этом сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП). Соответствующее разъяснение опубликовали в официальном Telegram-канале учреждения.

Как проверить действие отсрочки или бронирования

Для этого нужно зайти в свой профиль в приложении "Резерв+". Свыше 90% отсрочек система продлевает автоматически: она самостоятельно проверяет наличие законных оснований, сверяя данные с государственными реестрами.

В приложении также отображаются текущий статус документа и дата окончания срока его действия.

В ТЦК подчеркивают, что одних лишь обещаний работодателя оформить бронирование недостаточно. Работнику стоит убедиться, что бронирование уже оформлено и соответствующий статус отображается в "Резерв+".

Подача списков на бронирование осуществляется предприятиями исключительно через государственный портал "Дія". Соответствующую процедуру может провести только директор предприятия, поэтому работник не может оформить бронирование самостоятельно.

Кто имеет право на бронирование

Для получения бронирования работник должен быть официально трудоустроен на предприятии со статусом критически важного. Еще одно обязательное условие – надлежащим образом оформленные военно-учетные данные. Если с ними есть проблемы, это обычно делает бронирование невозможным.

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В то же время для двух категорий предприятий предусмотрены исключения:

предприятий оборонно-промышленного комплекса;

предприятий, признанных критически важными для обеспечения потреб Вооруженных сил Украины.

Такие работодатели могут временно забронировать работников на срок до 45 дней, даже если те имеют определенные нарушения правил воинского учета.

Что делать, если отсрочку не продлили автоматически

Если автоматического продления не произошло, специалисты советуют:

Убедиться, что законное основание для отсрочки все еще существует. Проверить актуальность персональных данных в государственных реестрах. Подать новый запрос через приложение "Резерв+" или лично обратиться с необходимыми документами в ближайший ЦНАП.

Главные истории дня

Чтобы избежать проблем с воинским учетом, военнообязанным стоит регулярно проверять срок действия документов и своевременно обновлять свои данные.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине рассматривают возможность усиления ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, среди предложенных мер – арест банковских счетов, временное ограничение права управлять автомобилем и другие санкции. В то же время эти инициативы еще не утверждены и требуют законодательного урегулирования.