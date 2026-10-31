Как перевести окна в зимний режим: инструкция

С наступлением холодов украинцы ищут способы сохранить тепло в доме и защититься от сквозняков. Одним из самых простых решений может стать регулировка металлопластиковых окон, которая позволяет плотнее прижать створку к раме.

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Однако так называемый зимний режим предусмотрен не во всех конструкциях, а иногда менять настройки вообще не нужно. OBOZ.UA отмечает, что прежде чем приступать к регулировке, стоит проверить герметичность окон и выяснить, поддерживает ли фурнитура такую возможность.

Нужно ли переводить окна в зимний режим

Распространенное мнение о том, что все металлопластиковые окна необходимо регулировать дважды в год, не совсем верно. На самом деле зимний и летний режимы – это условные названия разной степени прижима оконной створки к раме.

Во многих современных конструкциях этот показатель можно менять с помощью специальных металлических деталей – цапф или эксцентриков. Они расположены на торце створки и отвечают за ее фиксацию при закрывании.

Если окна хорошо удерживают тепло, легко закрываются и не пропускают холодный воздух, дополнительная регулировка может быть лишней.

Более того, чрезмерный прижим может ускорить износ резиновых уплотнителей. Из-за постоянной нагрузки они постепенно теряют эластичность, а оконную ручку становится сложнее поворачивать.

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Увеличивать прижим стоит только при необходимости, когда створка недостаточно плотно прилегает к раме и из-за этого возникают сквозняки.

Как проверить, пропускает ли окно холод

Прежде чем менять настройки фурнитуры, можно провести простой тест с обычным листом бумаги.

Для этого нужно:

Открыть окно и приложить лист бумаги к раме в месте расположения уплотнителя. Закрыть створку так, чтобы бумага оказалась между ней и рамой. Осторожно потянуть лист на себя.

Если бумага выходит с заметным сопротивлением, прижим в этом месте, скорее всего, достаточный. Если же лист вытягивается практически без усилий, это может свидетельствовать о недостаточной герметичности.

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Проверку желательно повторить в нескольких местах по периметру окна, поскольку плотность прилегания может отличаться.

Как самостоятельно перевести окна в зимний режим

Если фурнитура предусматривает регулировку прижима, часто ее можно выполнить самостоятельно. В зависимости от конструкции понадобятся шестигранный ключ, отвертка или другой инструмент, предусмотренный производителем.

Пошаговая инструкция:

Откройте окно. Осмотрите торец створки и найдите металлические цапфы или эксцентрики. Обычно их несколько. Определите тип механизма. Эксцентрики могут иметь отверстие под шестигранник, прорезь для отвертки или специальную форму, позволяющую повернуть их вручную. Проверьте отметки. На некоторых механизмах нанесены символы "+" и "−" или специальные риски, которые помогают определить степень прижима. Осторожно поверните регулировочный элемент. Установите его в положение более сильного прижима в соответствии с инструкцией производителя. Направление поворота зависит от модели фурнитуры. Проверьте остальные цапфы. При необходимости отрегулируйте другие точки прижима. Закройте окно. Убедитесь, что ручка поворачивается без чрезмерных усилий, а створка плотно прилегает к раме.

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После регулировки можно еще раз воспользоваться тестом с бумагой, чтобы проверить результат.

Каких ошибок следует избегать

Самая распространенная ошибка – попытка максимально затянуть все регулировочные элементы. На самом деле слишком сильный прижим не обязательно улучшит теплоизоляцию, зато может повредить уплотнители и создать дополнительную нагрузку на фурнитуру.

Не стоит применять силу, если эксцентрик не поворачивается или оконная ручка начала заедать. Это может свидетельствовать о неправильном положении механизма или неисправности.

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Также следует учитывать, что не все металлопластиковые окна можно регулировать в зависимости от сезона.

Если после настройки сквозняки остаются, причиной могут быть изношенные уплотнители, перекос створки или нарушение герметичности монтажных швов. В таких случаях лучше обратиться к мастеру.

Кроме того, стоит регулярно очищать фурнитуру от загрязнений и ухаживать за резиновыми уплотнителями в соответствии с рекомендациями производителя.

Главное правило – не переводить окна в зимний режим автоматически каждый год. Если они остаются герметичными и хорошо удерживают тепло, менять настройки нет необходимости.

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