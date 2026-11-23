К сожалению, некоторые свитера выглядят очень изношенными уже после второй стирки, что особенно заметно на рукавах, под мышками и вокруг талии. Там появляются маленькие катышки, из-за чего даже хорошо ухоженный свитер выглядит непривлекательно.

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Вместо того чтобы оставлять его на дне шкафа, стоит попробовать домашнее средство, чтобы избавиться от этой проблемы, пишет OBOZ.UA.

Скатывание ткани, также известное как образование катышков, происходит, когда крошечные волокна выступают на поверхности ткани, а затем спутываются в характерные комочки. Этому способствует трение во время носки и стирки, а также соприкосновение свитера с другой одеждой.

Для этого домашнего средства вам понадобится только чистая сухая пемза с немного шероховатой поверхностью и кусок старых тонких колготок. Материал колготок действует как дополнительный слой между камнем и свитером, уменьшая прямое трение.

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Как освежить изношенный свитер шаг за шагом:

Оберните кусочек колготок вокруг пемзы, чтобы материал хорошо прилегал к ее поверхности. Разложите сухой свитер на ровном столе, не растягивая ткань. Осторожно перемещайте обернутый пемзовый камень по участкам с катышками короткими движениями в одном направлении. Каждые несколько движений проверяйте результат и удаляйте отделившиеся катышки.

Не нажимайте на пемзу и не трите свитер. Слишком энергичное трение может зацепить нити или повредить вязку.

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Важно: сначала протестируйте этот метод на незаметном участке одежды. Я не рекомендую его для тонкого кашемира, мохера или очень деликатных вязаных изделий. Для них безопаснее будет специальный гребень, подобранный для этого типа волокна.

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