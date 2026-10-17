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Как освежить подушки без стирки: поможет домашний спрей

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Как освежить подушки без стирки: поможет домашний спрей
Как освежить подушки без стирки. Источник: Pexels

Подушки каждую ночь впитывают влагу, пот и запахи, быстро теряя свою свежесть. Однако есть простой способ сохранить их в лучшем состоянии. Просто опрыскайте их домашним спреем на основе уксуса, чтобы избавиться от неприятных запахов.

Это домашнее средство не только вернет нейтральный аромат вашему постельному белью, но и уменьшит количество бактерий и грибков в нем, пишет OBOZ.UA.

Рецепт чрезвычайно прост и недорог. Смешайте воду и уксус в соотношении 50/50 и опрыскайте подушки. Используйте пульверизатор с сильным распылением. Цель – поддерживать подушки слегка влажными, а не мокрыми.

Лучше всего проводить эту обработку раз в две недели, утром. Это даст ткани время высохнуть, прежде чем вы снова ляжете спать. Хорошая циркуляция воздуха в комнате важна для успешного применения этого метода. Это простой способ поддерживать чистоту постельного белья между стирками.

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Этот метод работает, поскольку уксусная кислота нейтрализует определенные запахи, такие как запахи пота или затхлости. Она не маскирует их, а связывает и рассеивает. Кроме того, у нее есть мягкие фунгицидные и бактерицидные свойства, поэтому она действует как дезинфицирующее средство.

Смесь воды и уксуса смягчает материал и предотвращает его посерение. Этот трюк помогает освежить постельное белье, но он не заменяет стирку. Подушки следует периодически стирать в соответствии с рекомендациями производителя.

Также хорошей идеей будет регулярно проветривать их и встряхивать. Это сделает их менее склонными к впитыванию неприятных запахов и поможет сохранить мягкость ткани.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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