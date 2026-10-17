Как освежить подушки без стирки: поможет домашний спрей

Подушки каждую ночь впитывают влагу, пот и запахи, быстро теряя свою свежесть. Однако есть простой способ сохранить их в лучшем состоянии. Просто опрыскайте их домашним спреем на основе уксуса, чтобы избавиться от неприятных запахов.

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Это домашнее средство не только вернет нейтральный аромат вашему постельному белью, но и уменьшит количество бактерий и грибков в нем, пишет OBOZ.UA.

Рецепт чрезвычайно прост и недорог. Смешайте воду и уксус в соотношении 50/50 и опрыскайте подушки. Используйте пульверизатор с сильным распылением. Цель – поддерживать подушки слегка влажными, а не мокрыми.

Лучше всего проводить эту обработку раз в две недели, утром. Это даст ткани время высохнуть, прежде чем вы снова ляжете спать. Хорошая циркуляция воздуха в комнате важна для успешного применения этого метода. Это простой способ поддерживать чистоту постельного белья между стирками.

Этот метод работает, поскольку уксусная кислота нейтрализует определенные запахи, такие как запахи пота или затхлости. Она не маскирует их, а связывает и рассеивает. Кроме того, у нее есть мягкие фунгицидные и бактерицидные свойства, поэтому она действует как дезинфицирующее средство.

Смесь воды и уксуса смягчает материал и предотвращает его посерение. Этот трюк помогает освежить постельное белье, но он не заменяет стирку. Подушки следует периодически стирать в соответствии с рекомендациями производителя.

Также хорошей идеей будет регулярно проветривать их и встряхивать. Это сделает их менее склонными к впитыванию неприятных запахов и поможет сохранить мягкость ткани.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постельное белье.

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