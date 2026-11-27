Ковры мягкие и уютные, но они быстро накапливают пыль и разные загрязнения, а со временем от них могут появиться неприятные запахи. Особенно если они лежат в коридоре или гостиной, где мы ходим в мокрой обуви осенью и зимой.

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Не у всех есть время мыть их каждую неделю, и не всем нравится использовать химические освежители воздуха, которые немного улучшают запах. Если вы предпочитаете натуральные ароматы, можете воспользоваться любимой бабушкиной альтернативой: специями из кухонного шкафчика, пишет OBOZ.UA.

Это лавровый лист, который благодаря содержащимся в нем эфирным маслам (в частности, эвкалиптолу) источает травянисто-пряный аромат и может немного маскировать неприятные запахи.

Разомните несколько лавровых листьев в руках, чтобы высвободить их аромат. Положите их в маленькие мешочки, чтобы они не рассыпались, и засуньте под ковер.

Когда аромат лаврового листа начнет исчезать, замените его новым. Однако помните, что лавровый лист, хоть и обладает приятным ароматом, не заменит увлажнитель воздуха и не устранит причину неприятного запаха.

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Если вы чувствуете затхлый запах под ковром, одного лишь лаврового листа будет недостаточно. Под материалом может скапливаться влага, способствующая росту плесени и грибка.

Внимательно осмотрите обратную сторону ковра и пол под ним. Может потребоваться профессиональная чистка ковра и тщательное высушивание. Не кладите ковер обратно, пока ковер и пол полностью не высохнут.

Также проверьте уровень влажности в вашей квартире и эффективность вентиляции. Если вы заметили значительные признаки плесени, возможно, вам даже придется заменить ковер.

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