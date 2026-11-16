Как освежить ковер без стирки: эффективный и бюджетный способ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Ирина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеКрымский мост"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. ВидеоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в УкраинеКит Келлог"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-ДабиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиВ Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробностиКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоКиев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видеоИллюстрация — зарплатыУкраинцам будут раздавать почти по 13 тыс. грн: кто может получить деньги и каковы условияБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как освежить ковер без стирки: эффективный и бюджетный способ

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
483
Как освежить ковер без стирки: эффективный и бюджетный способ
Как освежить ковер без стирки. Источник: Pexels

Со временем ковры теряют свежесть, собирают пыль и впитывают запахи. Однако это не значит, что их нужно каждый раз стирать или нанимать профессионала. Есть простое домашнее средство, которое поможет освежить их поверхность.

Просто используйте пищевую соду, которую можно найти в кухонном шкафу. Она невероятно проста в использовании и не требует воды или трения, пишет OBOZ.UA.

Пищевая сода хорошо известна своими чистящими свойствами и способностью нейтрализовать запахи. Она полезна на кухне и для ежедневной уборки, а также, как оказалось, эффективна для чистки ковров.

Как освежить ковер без стирки: эффективный и бюджетный способ

Чем почистить ковер. Источник: Pexels

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
9,0 т.
Парень покатался на коньках по замерзшему высокогорному озеру Бребенескул: как отреагировали в соцсетях. Видео
9,0 т.
Парень покатался на коньках по замерзшему высокогорному озеру Бребенескул: как отреагировали в соцсетях. Видео
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,7 т.
Гороскоп на 16 ноября: день амбиций и взвешенных решений для всех знаков зодиака
4,7 т.
Гороскоп на 16 ноября: день амбиций и взвешенных решений для всех знаков зодиака
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,9 т.
"Серьезные дела, а не болтовня": астролог намекнула на срок завершения войны в Украине
1,9 т.
"Серьезные дела, а не болтовня": астролог намекнула на срок завершения войны в Украине

Пищевую соду ценят, помимо прочего, за ее способность поглощать запахи. Поэтому она также может быть полезна для ухода за коврами и ковровыми изделиями. Материал, по которому мы ходим каждый день, легко накапливает пыль, мелкие загрязнения и запахи, такие как возникающие во время приготовления пищи.

Обычная уборка пылесосом удаляет часть грязи, но этого не всегда достаточно, чтобы устранить неприятные запахи. Профессиональная чистка не всегда доступна по цене, поэтому пищевая сода может стать простым дополнением к ежедневной уборке. Ее низкая стоимость и доступность также являются преимуществами.

Однако важно помнить, что этот метод в первую очередь освежает ковер. Он не заменяет стирку, не дезинфицирует материал и может не удалять стойкие пятна. Лучше всего он подходит для синтетических ковров с коротким ворсом, но может создать проблемы с натуральными волокнами и коврами с неровным ворсом.

Как это работает

Сначала тщательно пропылесосьте ковер, чтобы удалить пыль, песок, шерсть домашних животных и другую грязь. Затем равномерно распределите тонкий слой пищевой соды по всему ковру или участку, который нужно освежить.

Оставьте пищевую соду на ковре примерно на 20-40 минут. Для более стойких пятен можно осторожно втереть ее щеткой с мягкой щетиной. Пищевой соде нужно время, чтобы впитать влагу и запахи. После этого тщательно пропылесосьте весь ковер, чтобы удалить остатки пищевой соды.

Прежде чем использовать это домашнее средство, стоит проверить инструкции по уходу за ковром, а также протестировать его на незаметном участке, чтобы проверить, не реагируют ли волокна негативно на пищевую соду.

Ранее OBOZ.UAрассказывал о том, что постелить на пол, чтобы было тепло.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Бытовые лайфхакичисткастирка
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!