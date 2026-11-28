Мечтаете о ярко освещенном саде к предстоящим праздникам? Мерцающие огни создают незабываемую и праздничную атмосферу. Стоит выбирать светильники, подходящие для мороза и снега.

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Во время покупки обратите внимание на несколько технических параметров. Это поможет вам выбрать светильники, которые, вероятно, прослужат несколько сезонов, пишет OBOZ.UA.

Сегодня магазины предлагают широкий выбор фонариков для наружного декора дома. Они отличаются расположением светодиодов, формой, источником питания и цветом света. Длинные гирлянды светильников можно обматывать вокруг балюстрад, вешать на фасады или использовать в качестве садового освещения.

На какие маркировки и параметры следует обращать внимание при выборе светильников

Выбор освещения зависит от места расположения, размера, способа использования и доступного источника питания. Подбирая украшения для сада, террасы или балкона, обратите внимание на уровень защиты IP и морозостойкость.

Под крышей, например, на террасе, обычно достаточно наружных светильников со степенью защиты IP44, которая обеспечивает защиту от брызг воды. В местах, где выпадает больше осадков, стоит выбирать модели со степенью защиты IP65, которая обеспечивает защиту от пыли и струй воды.

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Однако уровень защиты IP не указывает на морозостойкость. Поэтому перед покупкой также проверьте диапазон рабочих температур, указанный производителем.

Цвет декоративного светильника определяется его цветовой температурой, выраженной в кельвинах (К). Чем ниже значение, тем теплее свет. Лампы с цветовой температурой 3000 К излучают теплый свет, около 4000 К – нейтральный, а 6000 К – холодный. Если вы выбираете несколько комплектов ламп, убедитесь, что у них одинаковая цветовая температура.

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