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Как выбрать лучший диван для дома: дело далеко не в цвете

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
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Как выбрать лучший диван для дома: дело далеко не в цвете
Какой диван выбрать. Источник: Pexels

Красивый диван может быстро потерять свою привлекательность, если окажется неудобным или непрактичным.

Перед покупкой стоит проверить несколько параметров, которые не сразу очевидны, но могут определить ваш комфорт на долгие годы. Узнайте, на что обратить внимание при покупке дивана для гостиной, пишет OBOZ.UA.

Для чего будет использоваться диван

Человеку, который по вечерам смотрит телевизор, нужна другая модель, чем семье, которая ежедневно использует диван как место для отдыха. Еще более высокие требования возникают, когда диван будет использоваться для регулярного сна. Перед покупкой учтите, сколько человек будет пользоваться диваном, есть ли в доме дети или домашние животные, и нужна ли функция сна. Такие вопросы помогут сузить выбор гораздо эффективнее, чем следование современным тенденциям.

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Глубина сиденья важнее цвета

Один из параметров, который легко упускают из виду при покупке, — это глубина сиденья. Она влияет на положение тела и стиль отдыха. Более глубокое сиденье способствует более расслабленному, полулежачему положению, тогда как более высокое сиденье — более вертикальному. Высота спинки также важна, поскольку она может обеспечить лучшую поддержку спины, шеи и плеч.

Поэтому перед покупкой лучше сесть на выбранную модель и проверить, удобно ли стоят ваши ноги на полу, а спина имеет ли удобную опору. Одного только фото изделия не достаточно, чтобы оценить эти характеристики.

Обивка не менее важна

Цвет важен, но ещё важнее может быть то, насколько легко поддерживать чистоту обивки. В доме с маленькими детьми или домашними животными стоит учитывать долговечность материала, способы чистки и возможность снятия чехлов. Некоторые современные модели имеют съемные чехлы, которые можно стирать. Производители также указывают характеристики устойчивости ткани к истиранию.

Например, производитель одной популярной модели дивана утверждает, что её чехол выдержит 40 000 циклов стирки, тогда как 15 000 циклов считается достаточным для ежедневного домашнего использования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как убрать неприятный запах с ковров и диванов.

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