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Как выбрать хорошую хризантему: тест флориста

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Как выбрать хорошую хризантему: тест флориста
Хризантемы в горшках должны иметь крепкие корни, чтобы долго и пышно цвести. Источник: Grace Cary

Пышное цветение хризантемы, которая продается в садовом центре, еще не означает, что это лучший вариант для покупки. Часто бывает, что такие растения быстро отцветают, а затем погибают.

Поэтому перед покупкой флористы советуют провести простой тест, который поможет определить, здорова ли хризантема и крепкая ли у нее корневая система. Как провести этот тест, рассказало издание Deccoria.

Тест для хризантемы

Красивые разноцветные хризантемы сейчас чаще всего покупают в горшках, чтобы сразу украсить ими свое пространство. Конечно, каждому хочется, чтобы растение как можно дольше сохраняло свежесть и радовало пышными цветами.

Оказывается, многое зависит от выбора конкретного растения. Покупать самую красивую хризантему, у которой все цветы полностью раскрылись, – не всегда лучшая идея. Такие экземпляры могли начать цвести еще несколько дней назад, поэтому их цветение может завершиться значительно раньше, чем у растений с нераскрывшимися бутонами. Именно поэтому даже две хризантемы, купленные в один день, могут начать терять лепестки в разное время.

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Выбирая хризантему, внимательно осмотрите ее бутоны. Лучше всего, если они еще закрыты, но уже набрали цвет. Это означает, что цветы могут раскрываться и радовать глаз еще несколько недель. Зеленым, плотно закрытым бутонам потребуется больше времени, чтобы созреть и распуститься.

Также можно воспользоваться тестом, который рекомендуют флористы. Для этого достаточно поднять горшок и внимательно осмотреть нижнюю часть растения. Особое внимание обратите на листья у основания стеблей. Если они зеленые, упругие и не имеют признаков пожелтения, это свидетельствует о здоровой корневой системе и отсутствии проблем из-за чрезмерного полива или пересыхания почвы. Пожелтевшие или обесцвеченные нижние листья – первый признак того, что хризантема ослаблена. Даже если ее верхняя часть выглядит роскошно, лучше поискать другой экземпляр.

Как выбрать хорошую хризантему: тест флориста

Важно не только проверить прочность корней, но и правильно поливать хризантему. Источник: Unsplash

Как ухаживать за хризантемами в горшках, чтобы они дольше цвели

Выбрать хорошую хризантему – лишь половина дела. Чтобы не пришлось выбрасывать горшок уже через 2 недели, растению нужно обеспечить надлежащий уход. Прежде всего стоит правильно выбрать место. Хризантемы любят светлые участки с легкой полутенью: в таких условиях бутоны охотнее раскрываются. В то же время избегайте мест под прямым солнцем, которое может повредить побеги, а также участков, где растение будет страдать от сильных порывов ветра.

Хризантемы часто вянут из-за неправильного полива. Не стоит чрезмерно увлажнять почву, а если лишняя вода стекла в поддон, ее нужно сразу вылить. Застой влаги может вызвать загнивание корней. Поливая растение, направляйте воду непосредственно к корням и старайтесь не мочить листья и цветы.

Полезный прием в уходе за хризантемами – мульчирование. Достаточно разложить в горшке тонкий слой органической мульчи. Она поможет удерживать влагу в почве, а по мере разложения будет обогащать ее и обеспечивать растение дополнительными питательными веществами.

Как и многие другие обильно цветущие растения, хризантемы хорошо реагируют на регулярное удаление увядших соцветий. Это стимулирует образование новых цветов и помогает растению направлять силы на бутоны, которые еще не раскрылись. Так можно продлить цветение и поддерживать опрятный вид хризантемы. Кроме того, регулярно осматривайте листья, чтобы вовремя заметить первые признаки болезней или появление вредителей.

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