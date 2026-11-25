Грязь, мокрые следы и песок на полу – настоящий кошмар осенью и зимой, из-за которого поддерживать порядок в коридоре становится настоящим испытанием.

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В Японии есть решение: правильно спроектированный вход помогает поддерживать порядок. Хорошо спроектированный коридор может выполнять аналогичную функцию в украинских интерьерах, пишет OBOZ.UA.

Гэнкан в Японии – способ поддерживать порядок в коридоре

В традиционных японских домах гэнкан – это специально оборудованная зона у входа. Ее характерная особенность – участок, расположенный ниже остального пола, где снимают обувь. За ним находится чистая зона, куда входят в носках или тапочках.

Такое четкое разделение – не только вопрос эстетики. Оно также помогает уменьшить количество грязи, пыли, песка и влаги, которые попадают в дом на подошвах обуви.

Гэнкан – это зона непосредственно за входной дверью, обычно расположенная на несколько-десяток сантиметров ниже уровня пола в остальной части дома. Она облицована влагостойкими и простыми в уходе материалами.

Это создает четкую границу между тем, что мы приносим с улицы, и чистым жилым пространством. Такое решение применяют в японских домах уже несколько поколений.

Подходящее напольное покрытие, устойчивое к влаге и частой уборке (например, керамическая плитка), имеет решающее значение. Также важен прочный придверный коврик у входной двери, который задерживает песок и грязь, а также коврик для защиты пола.

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Практичным дополнением станет поддон для мокрой обуви, который не дает воде и грязи распространяться по комнате. В этой специально отведенной зоне следует снять обувь, прежде чем пройти в остальную часть дома.

Пуф, подставка для зонтов, закрывающийся шкаф для обуви и вешалки для пальто также будут полезны. Даже небольшой, хорошо спроектированный тамбур может стать эффективной буферной зоной, уменьшая количество грязи, попадающей в дом.

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