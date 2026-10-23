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Как не потерять человека после плена: "Серце Азовсталі" поделилось опытом комплексной поддержки защитников

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
324
Как не потерять человека после плена: "Серце Азовсталі" поделилось опытом комплексной поддержки защитников
Форум "Сохранение и восстановление человеческого капитала в условиях войны". Источник: "Сердце Азовстали"

22 октября в Киеве состоялся форум "Сохранение и восстановление человеческого капитала в условиях войны", организованный общественной организацией "Точка Сходу". В панельной дискуссии "Как не потерять человека после плена" приняли участие директор ОО "Серце Азовсталі" Татьяна Мальцева и тренер по посттравматическому росту Сергей Яровой. Они рассказали об опыте поддержки защитников Мариуполя после освобождения из плена и важности сопровождения на пути восстановления и возвращения к активной жизни.

Как не потерять человека после плена: ''Серце Азовсталі'' поделилось опытом комплексной поддержки защитников

Форум "Сохранение и восстановление человеческого капитала в условиях войны". Источник: "Серце Азовсталі"

Полномасштабная война создала новые вызовы для сохранения человеческого капитала Украины. Особого внимания требуют защитники, возвращающиеся из плена: после пережитого им необходимо восстанавливать здоровье, адаптироваться к изменениям в себе и окружающем мире, восстанавливать отношения с близкими и искать новые жизненные ориентиры.

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Проект Рината Ахметова "Серце Азовсталі" выстраивает поддержку защитников Мариуполя как комплексную систему, охватывающую разные этапы возвращения к гражданской жизни. Работа начинается еще до возвращения защитника – с поддержки его семьи, которой также нужна подготовка к встрече и дальнейшей адаптации. После освобождения важными составляющими становятся медицинская и психологическая помощь, обеспечение жильем, профессиональная ориентация, трудоустройство и возможности для самореализации."Мы понимаем, что ветерану нужна не отдельная услуга в конкретный момент, а сопровождение на разных этапах – от возвращения из плена до восстановления и самореализации. Вся система поддержки

Важной частью этого процесса является поддержка людей, у которых похожий опыт. Именно на этом основан принцип "равный – равному", по которому работают тренеры по посттравматическому росту "Серця Азовсталі". Они сами прошли плен и могут поддержать освобожденных защитников не только профессиональными знаниями, но и собственным примером.Защитник Мариуполя Сергей Яровой, который сейчас работает тренером ПТР, подчеркнул, что привлекать таких специалистов к поддержке важно как можно раньше – еще во время пребывания защитников в госпиталях. После освобождения человек физически возвращается домой, однако путь восстановления и адаптации только начинается. Встреча с тем, кто пережил подобное и постепенно вернулся к полноценной жизни, помогает почувствовать, что ты не один, и увидеть возможность двигаться дальше.

"После плена очень трудно поверить, что кто-то действительно может понять, через что ты прошел. Именно поэтому так важна поддержка другого ветерана – человека, который знает этот опыт не понаслышке. Когда рядом есть тот, кто тоже пережил плен и сегодня живет полноценной жизнью, это дает надежду. Мы встречаем освобожденных защитников еще в госпиталях, проводим встречи и тренинги, сопровождаем их во время адаптации и помогаем сделать первые шаги к новой жизни", – рассказал Сергей Яровой.

Общественная организация "Серце Азовсталі", созданная по инициативе Рината Ахметова, уже поддержала 8 тысяч защитников Мариуполя – непосредственно или помогая их семьям. Организация развивает подход посттравматического роста, чтобы поддержка не ограничивалась преодолением последствий пережитого, а помогала защитникам находить новые возможности, восстанавливать самостоятельность и строить будущее.

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